Žacléř - Další rok už se čekat nebude. Královéhradecký kraj se v květnu pustí do opravy rozsypané silnice, která vede středem města a je hlavním tahem mezi Trutnovem a polskou Lubawkou.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Václav Pancer

Rekonstrukci chtěl kraj zahájit už loni. Dokonce vybral i stavební firmu. V poslední chvíli ale připravený záměr stopnul a o rok ho odložil, aby ho mohl vylepšit. Nyní hlásí, že vše je připraveno. „Byli jsme tehdy upozornění, že za navržených okolností by nemuselo být vše úplně funkční. Musely se proto nějaké věci předělat, došlo v projektu k několika technologickým změnám. Celý rok se na tom pracovalo, nyní je vše hotové. Jsem přesvědčen, že letos začneme,“ oznámil náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček.



Vylepšení ale modernizaci sedmikilometrového úseku silnice druhé třídy z Prkenného dolu do Královce výrazně zdražilo. Původní předpokládaná cena byla 76 milionů korun. Nyní se cena oprav odhaduje na 124 milionů korun. „Rozdíl je především ve značně větším rozsahu výměny všech konstrukčních vrstev vozovky, zvětšený je i rozsah oprav objízdných tras. Dále byla doplněna do projektové dokumentace sanace svahu mezi Prkenným Dolem a Žacléřem,“ upřesnila mluvčí kraje Sylvie Velčovská.



Už probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. „Zahá-jení prací kraj plánuje na přelom dubna a května. Stavba je plánovaná na dva roky,“ potvrdila Velčovská. .



Letos mají silničáři opravit zhruba 2,5 kilometru dlouhý úsek mezi Prkenným Dolem a křižovatkou u Hotelu Sport na severním konci Žacléře. Příští rok by se pak měli pustit do druhé části, asi čtyřkilometrového úseku ke Královci na česko-polské hranici, kde se v budoucnu počítá s napojením na plánovanou dálnici D11 - S3.

Silnice vedoucí ze Žacléře do Trutnova je spojnicí mezi příhraničím a lyžařskými středisky východních Krkonoš. V zimě tu projíždí tisíce lyžařů z Polska, v letních měsících třeba desetitisíce návštěvníků vojenské tvrzi Stachelberg. Asfalt je přitom v naprosto dezolátním stavu. Výtluky a nerovnosti jsou takové, že v některých úsecích není možné plynule projíždět. Po nedávných úpravách inženýrských sítí navíc byla některá místa opravena jen provizorně. Stav zhoršilo budování kanalizace, kterou radnice chtěla stihnout před zahájením oprav hlavního tahu. „Ze silnice zůstal tankodrom. Není se co divit, že lidé bývají naštvaní,“ prohlásil žacléřský starosta Aleš Vaníček.



Zhruba třítisícové město se pokusí k opravám krajské silnice připojit i některé vlastní investice. „Pracujeme na rekonstrukci Rýchorského náměstí, chceme opravit chodníky. Pokud bychom uspěli se žádostmi o dotace, rádi bychom to udělali vše najednou, když už bude město rozkopané,“ naznačil Aleš Vaníček.



Obyvatelé města se budou muset během oprav ale obrnit značnou trpělivostí. Složité totiž bude zejména plánování objízdných tras. „Máme tady dva úseky, které se defacto nedají objet. Zatím vypadají problematicky hlavně místa mezi sídlem Policie ČR a firmou Keramtech, a rovněž mezi Prkenným Dolem a Rýchorským náměstím. Třeba se povede najít nějaké řešení, v každém případě prostě musíme počítat s tím, že to bude hodně náročné,“ dodal starosta Aleš Vaníček.



Předběžně se počítá s objížďkou přes sousední obce Lampertice a Křenov.