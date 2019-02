Česká republika/ Východní Čechy - Více než polovina lidí je pro, aby žáci na prvním stupni odevzdávali telefon před začátkem vyučování.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Štěrba

Konec prvního stupně základní školy či začátek druhého je podle Čechů optimální doba, kdy by měli rodiče dětem pořídit první mobilní telefon. Vyplývá to z průzkumu regionálních Deníků mezi sedmi stovkami Čechů po celé republice.

Ideální věk je podle nich v průměru devět let, shodují se ženy i muži napříč republikou. Pouze podle padesátiletých a starších lidí by se děti měly k prvnímu telefonu dostat později - až v jedenácti letech.

Měli ho dostat dřív

Překvapivě se ukazuje, že pětina dotazovaných by dnes mobil dítěti pořídila o rok až dva dříve, než to ve skutečnosti udělali.

„Ideálním momentem je, když dítě začne chodit ze školy bez doprovodu rodiče. Je důležité mít s ním kontakt, mít jistotu, že se mu nic nestalo," říká Mirka Caplová, provozovatelka budějovického dětského centra a matka tří dětí.

Shoduje se tak s naprostou většinou respondentů, podle kterých je nejčastějším důvodem pro koupi mobilu zůstat s potomkem ve spojení.

Nicméně skoro polovina lidí oslovených Deníkem připustila, že by dítěti pořídila mobil, aby se necítilo vykořeněné z kolektivu, když ostatní spolužáci už ho mají.

Vyučování bez mobilů?

Víc než polovina by také souhlasila s tím, aby školáci odevzdávali telefony před vyučováním alespoň na prvním stupni základní školy. Pro zabavování mobilů středoškolákům je pak už jen 22 procent lidí.

V současnosti používání telefonů ministerstvo školství plošně neřeší. Většinou ho upravují řády jednotlivých škol. K jejich vytváření resort vydal metodický pokyn. „Podle MŠMT ve škole není možné zakázat nošení obvyklých věcí. Za ty lze v současnosti považovat i mobil, tablet či jinou běžně používanou spotřební elektroniku," uvedl Antonín Zelenka z tiskového odboru ministerstva.

Dodává, že „případné odebrání věci lze považovat skutečně až za krajní řešení pro situaci, kdy žák závažným způsobem narušuje výuku nebo vzdělávání".

Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) zastává názor, že děti by mobily „po dobu výuky neměly využívat".

A pro Deník doplnila: „Měly by dostat příležitost odkládat je do uzamykatelných skříněk. Nemá-li škola tuto možnost, měli by se žáci řídit školním řádem, který zapínání mobilů během výuky zakazuje."

Optimální podle ní je, když se na pravidlech dohodne vedení školy, školní rada a žákovský parlament.

Rušičky: Špatný nápad

„Pokud používání mobilů školní řád nedovoluje, měla by škola nabídnout o přestávkách jiný způsob vyžití, například formou čtenářských koutků, deskových her, stolního tenisu. Rozhodně nepodporuji to, co dělají někteří rodiče v USA, kde se skládají na zakoupení rušiček mobilů. To není cesta, kterou bychom měli jít," míní Valachová.

Mobily či tablety mohou naopak při vzdělávání i pomoci, domnívá se více než třetina respondentů z průzkumu Deníku.

„Tablety mají velký potenciál být dobrým pomocníkem studenta od mateřské školy až po vysokou. V jednom zařízení mohou mít všechny studijní materiály," říká Marek Beránek, ředitel Unicorn College.