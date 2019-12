Mezi vytipovanými místy, kde se dají očekávat kolony, je i přechod v Bělovsi. „Hraniční přechod Náchod – Běloves patří mezi kritická místa, kde připravuje společnost CzechToll opatření k minimalizaci dopravních komplikací. Byla zde zásadně posílena kapacita obchodních míst, která by měla zkrátit očekávané kolony z původně odhadovaných až 13 kilometrů na dva kilometry,“ uvedl včera pro Deník tiskový mluvčí CzechToll Miroslav Beneš, a doplnil, že nejvíce vozidel musí ještě registrovat právě dopravci z Polska. „Dosud jich přihlásili přes 64 000, což je asi 54 procent z celkem očekávaného počtu,“ odhaduje mluvčí CzechToll.

Podle jeho slov zde riziko komplikací poroste od pondělního brzkého rána a potrvá do odpoledních hodin. „Jako rizikové jsme zde vyhodnotili první tři dny příštího týdne, podle dopravního modelu by se pak měla situace uklidnit k běžnému plynulému provozu bez komplikací,“ věří mluvčí společnosti, která zvítězila v tendru na nový mýtný systém a jeho provozovatele loni. Uspělo s nabídkou nového satelitního systému, který tak nahradí dosavadní mikrovlnnou technologií, kterou od roku 2007 provozovala společnost Kapsch.

Provoz bude na stávajícím rozsahu zpoplatněných silnic kontrolovat také policie. Od 30. listopadu rozmístí hlídky na rizikových místech, které by měly pomáhat koordinovat provoz a usnadňovat průjezd zejména osobních aut. Situaci přitom budou policisté sledovat i z letadel a dojde i na monitoring okolních silnic nižších tříd.

„Situaci kolem nového mýtného systému samozřejmě monitorujeme již delší dobu. Jsme na ni připraveni – jak v podobě zvýšeného nasazení policejních hlídek přímo v terénu, tak v přijetí dalších opatření v případě potřeby,“ ujistila Deník tisková mluvčí náchodské policie Eva Prachařová, že policie bude bedlivě monitorovat zejména provoz na mezinárodní silnici I/33 vedoucí od hraničního přechodu v Bělovsi směrem na Hradec Králové. „Každý den sledujeme jak se mění počty registrovaných autodopravců. Podle aktuálních informací by situace neměla být až tak dramatická,“ doufá Eva Prachařová, a dodává, že bude spolupracovat i s Celní službou a polskými kolegy. „Pokud se začnou tvořit kolony, tak se budeme snažit dopravu co nejvíce urychlit. I řidiči osobních vozů, kterých se sice přechod na nový mýtný systém netýká, by měli počítat s možností, že mohou uvíznout v koloně. Začíná advent, nastává čas předvánočních nákupů a doprava bude určitě mnohem více frekventovaná - hlavně v oblasti hraničního přechodu,“ upozorňuje policejní mluvčí.

Standardní systém kontroly výběru mýtného se rozběhne hned s jeho startem. „V neděli a v pondělí budeme mít v terénu tři hlídky, které budou mít na starosti celý kontrolovaný úsek dálnice D11 od Hradce Králové po Prahu i silnici I/33 mezi Náchodem a Hradcem Králové. "Pomocí speciální techniky tak budeme moci monitorovat nejen stojící automobily, ale také jedoucí vozidla po zpoplatněných komunikacích, při fyzických kontrolách se budeme zaměřovat na případnou absenci elektronických jednotek,“ dodala tisková mluvčí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj Jitka Fajstavrová, a upřesnila, že Celní správa má k dispozici tři nová hlídková vozidla a 25 pracovníků ve služebním poměru, kteří se střídají ve službách.

Podle ministra dopravy Vladimíra Kremlíka drtivá většina dopravců o povinnosti registrace ví, přesto mnozí vyčkávali na poslední chvíli. "Z původní informační kampaně se stala kampaň přesvědčovací," uvedl. Přihlášení do mýta je možné prostřednictvím provozovatelů palivových karet, dále na 200 obchodních distribučních místech, na pobočkách Hospodářské komory nebo přes internet.

"S ohledem na klidnější víkendový provoz a nedělní odpolední zákaz jízdy nákladních vozidel očekáváme první riziko vzniku dopravních komplikací až v pondělí ráno. Riziko roste podle dopravního modelu od čtvrté hodiny ranní, kulminuje v poledne a postupně klesá v pozdních odpoledních hodinách,“ uvedl Petr Chvátal, provozní ředitel společnosti CzechToll.

Dopravci se mohou nejsnadněji registrovat na stránce www.mytocz.eu, po úhradě vratné kauce jim palubní jednotka přijde poštou. Registrace je možná také prostřednictvím vydavatelů tankovacích karet, na více než 200 obchodních místech a na 15 vybraných pobočkách Hospodářské komory. Kompletní Informace o novém mýtném systému získají dopravci na webu www.mytocz.eu nebo na non-stop zákaznické lince +420 243 243 243.

Jiří Řezník