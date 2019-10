Měl tu čest s Karlem Gottem exkluzivně natáčet během jeho cesty do USA, kde vystupoval ve slavné Carnegie Hall a jeho hostem tam byla Helena Vondráčková. Jiří Středa se svou reklamní agenturou SPLAV pořádal dlouhá léta mnoho sportovních, společenských i kulturních akcí.

Jednou z těch největších byl vánoční koncert Karla Gotta na zimním stadionu v Trutnově, beseda s Karlem Gottem v divadle Aloise Jiráska v Úpici nebo výstava mistrových obrazů v úpickém Muzeu, kterou Jiří Středa zorganizoval pod záštitou své internetové a kabelové televize JS, kterou v Úpici provozuje již 13 let.

„Smrt Karla Gotta mě velmi zasáhla, vždycky budu na Karla vzpomínat jako na opravdu férového, upřímného a rovného člověka, kamaráda. Vždy jsem si ho velmi vážil,“ reagoval na úmrtí slavného zpěváka úpický kameraman, který se mimo jiné proslavil i sérií dokumentů, které točil s rybářem Jakubem Vágnerem. Ať už to byly dokumenty o největších sladkovodních rybách, série pořadů pro děti natáčené Českou televizí či dokument pro National Geographic.

Na co Jiří Středa nejraději vzpomíná v souvislosti s Karlem Gottem? „Asi nejvíc se mi vryla do paměti cesta do USA. Troufnu si říct, že právě tam jsme se s Karlem opravdu sblížili. Byla to pro mne obrovská čest i příležitost,“ považoval si.

„Také rád vzpomínám na natáčení otevírání dnes již neexistujícího muzea Gottland v Jevanech nebo různé koncerty v Lucerně. Těch krásných momentů bylo opravdu hodně,“ dodal. Jiří Středa přitom vybral jen zlomek událostí, při kterých spolupracoval s Karlem Gottem. Měl možnost ho poznat zblízka.

„Karel byl nejen vynikající zpěvák a nevídaný profesionál, byl to také úžasný malíř, který svým osobitým stylem dokázal oslovit snad každého,“ připomněl rodák z Úpice. Spolupráce s Karlem Gottem si velice považuje. „Jsem moc rád, že jsem měl příležitost pro mistra nejen pracovat, ale že jsem měl i tu příležitost ho poznat jako skvělého člověka,“ řekl zkušený kameraman Jiří Středa.