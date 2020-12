„Chtěli jsme vyzkoušet strojek na stříhání, měli jsme už hrozně dlouhé vlasy a nikdo nás nechtěl ostříhat,“ objasňuje zásah do kštice mladší Adam. Zkouška ale dopadla žalostně. Jeden z kluků skončil s vyholeným pruhem. Dálnice se mu táhla od týla po celé hlavě. Tím pokus skončil a hoši se už těší v pátek do jednoho z hradeckých kadeřnictví, kde se svěří odborníkům.

Na zásah kadeřníků nečekají sami. Holičství a kadeřnictví s ostatními provozovnami se otevřou už tento čtvrtek a kadeřnice mají od neděle ucho na telefonu.

„Hned jak jsem se dozvěděla, že otevřeme, začala jsem přeobjednávat klientky. stříhat budu co vydržím, abych všem co nejdříve vyhověla,“ hlásí kadeřnice Hana z Nového Bydžova.

Jičínské kadeřnictví Wella řeší, jak rozmístit zákaznice, aby měly mezi s sebou požadované rozestupy. „Musíme se rozdělit, pracovat budeme ve směnách po třech a střídat se,“ říká spolumajitelka salónu. Otevřeno tu budou mít do pozdních hodin a také určitě o sobotách a nedělích. Všechny zákaznice tu chtějí obsloužit do Vánoc.

Radka Petráková z Trutnova zvedá jeden telefon za druhým a přemítá, jak zákaznicím vyhovět. Na všechny se letos rozhodně nedostane. „Mám malé děti, takže nemohou pracovat večer nebo o víkendech,“ vysvětluje. Přiznává, že některé zákaznice se ozvaly i v době karantény a chtěly „natajňačku“ obarvit a ostříhat. „Nevyhověla jsem jim, přeci nebudu riskovat,“ ohrazuje se kadeřnice. Pracovní výluku prý přežila i díky tomu, že jednak nemusí platit podnájem a pak pobírá rodičovský příspěvek. „Kdyby to tak nebylo, tak bych byla namydlená,“ pokyvuje hlavou. Provozovnu otevírá ve čtvrtek a mezi zákaznice se už moc těší.

Obdobně je na tom provozovatelka Kadeřnictví Veronika v Hostinném. Veronika Nezbedová má malé dítě, s jehož hlídání pomáhá přítel. Nastavovat hodiny v zaměstnání taky nemůže. „Zákaznice volají o sto šest. Ještě den, dva budu mít místo na prosinec, další objednávky už bude směřovat na leden,“ konstatuje.

„Jelikož jsem člověk, který musí mít železnou zásobu, tak jsem nouzový stav přežila relativně dobře. Nemít ji, tak asi přijdu o bydlení,“ říká ke své finanční situaci po téměř dvouměsíční výluce příjmu.

„Být doma čtrnáct dní je dobré, ale pak už to leze na nervy. Do práce se opravdu těším,“ uzavírá náš hovor.

A co ženy nejvíce trápí? Zákaznice s krátkými vlasy si stěžují na přerostlé, ostatní na šedivé odrosty. Muži to prý neřeší, ti začnou volat 18. prosince s tím, že potřebují do Vánoc ostříhat.