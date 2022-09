Každá výzva, kterou si kamarádky dávají, je prý v něčem jiná a nedá se příliš porovnat. „Jednu je tam náročné převýšení, jindy délka. Dnes nás čeká 120 kilometrů v celkem kopcovité krajině a navíc budeme tlačené časovým limitem,“ popisuje Balcarová. Největší výzvou je podle ní tentokrát skutečnost, že poběží celou noc. „Původně jsme chtěly vybíhat ráno, ale protože nám vypadl pomocník, musely jsme vše přeorganizovat tak, abychom v druhé půlce, kdy to bude nejtěžší, měly po cestě otevřený obchod či hospodu na doplnění vody,“ uvádí.

V České Třebové zdolaly Mount Everest. Víkendovou výzvou se ženám stal Peklák

Ultraběžecká výzva začíná v Jičíně a končí v Mladé Boleslavi či obráceně a vede po červené turistické trase. „Povoleno je v rámci výzvy hodně. Je to ale daleko od domova a my nemáme support, takže jsme se rozhodly to zvládnout někde bez pomoci. V sobotu ráno na nás někde ale počká maminka Kačenky s termoskou čaje, na to se moc těšíme,“ popisuje Balcarová.

Právě maminka devítileté Kačenky je pro Českotřebovačky největší motivací. Běží totiž právě pro dívenku, která se narodila v roce 2013 a a od malička je lékaři sledována pro opožděný psychomotorický vývoj, výrazný hypotonický syndrom, mikrocefalii, exotropii levého oka a astigmatismus. Rodiče prý doufají, že pokud se Kačenka rozchodí, začne i komunikovat a jednou je osloví „mámo a táto“.

Kateřina a Darina tak běží právě pro malou Kačenku. Lidé, kteří je chtějí během jejich výkonu podpořit, mohou poslat peníze přes server donio, peníze poputují na dívčinu rehabilitaci.

https://www.donio.cz/https-fb-me-e-23udz83ow

Kateřinu a Darinu budou jejich rodiny sledovat z pohodlí domova. „Máme zkušenost, že člověk je pak po takových akcích většinou tak unavený, že nemá moc sílu se radovat. Přichází to až s odstupem času,“ zmiňuje Kateřina.

Není to přitom poprvé, co se Kateřina s Darinou rozhodly k podobnému extrémnímu výkonu, kterým podpořily dobrou věc. Minulý rok se zapojily do výzvy everesting a v České Třebové zdolaly 65krát kopec Peklák. Tehdy podpořily malého Šimona se Sotosovým syndromem.