Více jak dva litry vody a litr ionťáku, proteinové tyčinky, čokoláda a hroznový cukr – to vše s sebou měly zabalené sportovkyně z Třebové, když v pátek odpoledne vyrazily na start nového dobrodružství. Nechyběly ani náhradní ponožky, rukávy, či sada na ošetření puchýřů. „První studánka na nás čekala na 59. kilometru, první otevřený obchod zhruba o 20 kilometrů později,“ vysvětlila Kateřina Balcarová před startem.

Během zdolávání náročného terénu, který navíc komplikovalo zrádné počasí se však u Dariny Hruškové objevily zdravotní komplikace. „Měla úplně odrovnané koleno. Já jsem přemýšlela, co dál a skončily jsme společně. Terén byl šílený na to, abych běžela sama a už jsem toho měla taky plné zuby. Příští rok si společně dáme reparát,“ popsala Balcarová s tím, že osudný a zároveň poslední pro ně byl 84. kilometr z celkových 120.

Nejdůležitější poslání celé ultraběžecké výzvy zůstalo – podpořit devítiletou Kačenku. Ta se narodila v roce 2013 a od malička je lékaři sledována pro opožděný psychomotorický vývoj, výrazný hypotonický syndrom, mikrocefalii, exotropii levého oka a astigmatismus. Rodiče prý doufají, že pokud Kačenka zvládne chodit, začne i komunikovat a jednou je osloví „mámo a táto“.

Svým výkonem chtěly sportovkyně z Třebové podpořit devítiletou Kačenku.Zdroj: Donio

Kateřina a Darina tak běžely právě pro malou Kačenku a veřejnost, která chce sportovkyně i malou dívenku podpořit, může poslat peníze přes server Donio. Rodina je pak využije na dívčinu rehabilitaci, která stojí ročně 130 tisíc korun.

Každá výzva, kterou si kamarádky dávají, a že jich není málo, je prý v něčem jiná a nedá se příliš porovnat. „Jednu je tam náročné převýšení, jindy délka. Tentokrát to bylo 120 kilometrů v celkem kopcovité krajině,“ popsala Balcarová.

Ultraběžecká výzva začíná v Jičíně a končí v Mladé Boleslavi či obráceně a vede po červené turistické trase. „Povoleno je v rámci výzvy hodně. Je to ale daleko od domova a my jsme neměly domluvený, takže jsme se rozhodly to zvládnout bez pomoci,“ popsala Balcarová.

Není to přitom poprvé, co se Kateřina s Darinou rozhodly k podobnému extrémnímu výkonu, kterým podpořily dobrou věc. Minulý rok se zapojily do výzvy everesting a v České Třebové zdolaly 65krát kopec Peklák. Tehdy podpořily malého Šimona se Sotosovým syndromem.

