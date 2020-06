/FOTO/ Josef Zimovčák nasedne 10. června na vysoké kolo a vydá se na 1 238 kilometrů dlouhou cyklotour napříč republikou. "My, kdo máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho mají méně." Takové je heslo tradiční akce Na kole dětem, která opět zavítá i do Královéhradeckého kraje.

Josef Zimovčák se opět rozjede na tour Na kole dětem. I naším krajem | Foto: Deník / Dagmar Sedláčková

Dorazí sem během 7. etapy 17. června, konkrétně do Sobotky. Den nato se odtamtud vydá přes Pecku, Dvůr Králové a Jaroměř do Opočna a Solnice. 19. června pokračuje jízda z Rychnova nad Kněžnou na Kunvald, Neratov, Olešnici v Orlických horách, do Deštného v Orlických horách a pak účastníci zamíří zpět do Rychnova nad Kněžnou. Poslední 10. etapa vyráží 20. června z Rychnova nad Kněžnou na Žamberk, Letohrad, Jablonné nad Orlicí a nakonec do Lanškrouna.