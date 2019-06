Jilemnice žije ve strachu

Ulicemi Jilemnice už pár dní chodí Petra Janáková. Všichni ji znají - v pětitisícovém krkonošském městě to ani jinak nejde. Třicetiletá místní žena, kterou soud teprve vloni poslal na třicet let do vězení za chladnokrevnou vraždu, je venku. Je totiž těhotná.

Eskorta přivádí 16. října 2018 ke Krajskému soudu v Hradci Králové vražedkyni Petru Janákovou. S manželem se chystala usmrtit i další muže. Těm se však se štěstím podařilo vražedným plánům uniknout.

V městě zavládlo zděšení a strach. Zákon totiž nejenže musí těhotnou vězeňkyni pustit na svobodu (až do jednoho roku věku dítěte), ale navíc nedává úřadům, soudům ani policii možnost na ni jakkoliv dohlížet a kontrolovat ji. „To, co se stalo a děje, je děs. Lidé tu žijí ve strachu,“ přiznala jedna z obyvatelek Jilemnice. „Aby se člověk bál vylézt ven.“ Chladnokrevně Strach lidí je pochopitelný. Její případ mají ještě v živé paměti. Janáková před dvěma lety se svým tehdejším manželem chladnokrevně, střelou zezadu do hlavy, popravila na Jičínsku pražského sběratele mincí kvůli penězům. Původně dostala doživotí, pak 30 let. K výjimečnému trestu se soud uchýlil i proto, že posudky znalců nevyloučily, že by mohla svůj čin zopakovat. Žena odsouzená za vraždu sběratele je na svobodě. Ve věznici totiž otěhotněla Přečíst článek › „Ve městě panuje velká nejistota. Lidé vědí, co udělala, a mají strach,“ potvrdil tísnivou atmosféru ve městě jeho místostarosta Vladimír Vinklář. A nebere to na lehkou váhu. Městská policie, kterou řídí, je ve střehu: „Strážníci mají za úkol situaci monitorovat, aby se nepřihodily konfliktní situace a něco ošklivého. Přeci jen, lidé jsou z této situace hodně rozzlobení, jak se něco takového mohlo vůbec stát.“ Otázek, které případ klade nejen v Jilemnici, je dlouhá řada. Ne na všechny v současné době existuje uspokojivá odpověď. Kauza vraždících manželů Janákových: Doživotí jim soud zmírnil na 30 a 28 let Přečíst článek › Jak vůbec žena ve vězení otěhotněla? Pro někoho to zní neuvěřitelně, ale Petra Janáková podle soudců rozhodně není první. Janáková, která je v šestém měsíci, navíc otěhotněla ještě ve vazební věznici v Hradci Králové, kde je mnohem přísnější režim než ve vězení. Ona sama nařkla ze znásilnění hned tři dozorce. Jeden z členů hradecké vazební stráže, se kterým se redakce Deníku spojila, nad tím rázně kroutí hlavou: „To si absolutně nedokážu představit. V naší službě panuje velice pečlivý a tvrdý režim a skoro jistě takovou možnost můžu vyloučit. Každopádně během své poměrně dlouhé služby jsem u nás nic podobného nezažil,“ řekl. Vazební věznice v Hradci Králové se k případu nevyjádřila. Šéf Vězeňské služby Petr Dohnal pochybení podřízených v případu Petry Janákové komentovat nechtěl. Případem, který nabízí mnoho teorií, se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je podle slov její mluvčí teprve na začátku. Popravili sběratele, dvě vraždy chystali. Manželé odešli od soudu s doživotím Přečíst článek ›

Autor: Ivana Fričová, Jan Braun