Východní Čechy, Praha – Jak v jiném světě, kde čas ubíhá mnohem pomaleji a jemuž mnozí posměvačně říkají zakletý Kafkův zámek, si nyní připadají východočeští poslanečtí nováčci.

Noví poslanci převzali 25. listopadu dopoledne ve Sněmovně od ministra vnitra v demisi Martina Peciny (vpravo) osvědčení o zvolení. Vlevo je poslanec a předseda hnutí Ano Andrej Babiš. | Foto: čtk

Bloudí spletitými chodbami, ve kterých i pro redaktory Deníku není nijak složité se ztratit, koštují kritizovanou nabídku poslanecké kantýny, v níž si dáte kávu za deset a zmrzlinový pohár za podobně neuvěřitelných 23 korun a zvykají si na zpomalený chod dolní komory Parlamentu.

„Pravdou je, že jsem zvyklý na trošku jiné tempo práce… I když chápu, že procedurální postupy si to tady asi vyžadují," líčí Simeon Karamazov, pardubický poslanec ODS, své první dojmy z Thunovského paláce. „Čas tady běží poněkud jinak. „Kdo přijde z ryze praktického života, řada věcí mu tu připadne zvláštní," přisvědčuje parlamentní nováček za hnutí ANO, chrudimský primář David Kasal.

To potvrzuje Jan Birke, náchodský starosta a nový poslanec ČSSD. I když ten nešel do úplně neznámého prostředí, šest let dělal asistenta exposlanci Evženu Snítilému.

„Co se týče zdejšího tempa práce, tak s prací starosty na radnici se to skutečně nedá srovnat," usmívá se Birke. „Někteří opravdoví nováčci z toho skutečně můžou být rozladění, ustavičné lhůty a pauzy mohou být pro někoho dlouhé. Faktem je, že dát si na radnici hodinu a půl pauzu, to by skutečně nešlo," dodal.

Ostatně, za odtrženost od života mimo zdi „parlamentního ústavu" poslanečtí nováčci, které mašinerie ještě nestačila semlít, kritizují i letité poslanecké matadory.

Matadoři jsou mimo

„Ukázalo se to v poslední rozpravě, v níž řada poslanců, kteří si říkají zkušení, vysloveně zdržovali, nevyjadřovali se k meritu věci a pouze se předváděli před televizními kamerami. Drtivá většina z nich je naprosto odtržená od reality, třeba při projednávané problematice zdravotnictví. Vysloveně nevěděli, o čem mluví, pletou si, jak vše funguje ne na papíře, ale ve skutečnosti," kritizuje Kasal.

Ale třeba bývalý senátor ODS Ivan Adamec si sněmovnu pochvaluje. „Pro mě to tady v zásadě není nic nového, ze Senátu jsme sem kvůli návrhům zákonů často chodili. Prostředí obou komor se ale pochopitelně liší, poslanecká sněmovna je díky tomu, že je větší, mnohem různorodější a živější. Politik se tu může lépe realizovat," řekl Adamec.

Z 21 východočeských poslanců je ve sněmovně nováčky více než polovina. Starosti teď mají vedle práce v Parlamentu také se zařizováním poslaneckých kanceláří v domovských regionech. Většina z nich by měla začít fungovat v první polovině prosince.

Jedna z nich bude sídlit dokonce na vesnické návsi: starostka Holovous na Jičínsku Martina Berdychová (ANO) ji totiž chce nechat ve své domovské obci. „Jsem jedna z mála poslankyň z venkova," vysvětlila pro ČTK.