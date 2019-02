Východní Čechy /ŘÁDKY DŮVĚRY/ - Každý týden zveřejňujeme příběhy čtenářů, kteří se chtějí podělit o radost i smutek. Dnes otiskujeme další z vašich dopisů. Pokud máte chuť, napište nám svoje zážitky.

Podaří se mi najít přítelkyni?

Vážená redakce,

rád si pročítám radostné i smutné příběhy ve vašich Řádcích důvěry. Rád bych i já přidal příspěvek na seznámení. Procházím seznamky i na internetu, ale zatím marně.

Vím, že osamělých lidí je mnoho, ale narazit na toho pravého je jako hledat jehlu v kupce sena. Takže něco o mně.

Jsem svobodný 39letý štíhlý muž od Chocně se zájmy o jízdu na kole, toulky přírodou, zvířata, pěknou hudbu, zahradničení. Je toho prostě víc.

Alkohol vůbec nepiji a s kouřením přestávám. Jsem přátelský a mám rád legraci.

Možná si řeknete, jak je možné, že v dnešní době, kdy je mnoho žen nezadaných, si někoho nenajdu. V tom je právě problém. Mnoho žen nehledá vztah, ale peníze, které povznášejí na první místo, a o takový vztah skutečně nestojím. Vím, že to bez peněz v dnešní době nejde, ale pro mě je přednější vztah. Nevidím štěstí v penězích, ale v lásce a upřímnosti.

Přes inzeráty jsem poznal pár žen, kterým jsem byl dobrý jenom na nákupy, a o to nestojím. Proto hledám normální ženu, která má opravdový zájem o úplnou rodinu, s níž bych se mohl projet na kole, zajít do kina či do divadla, nebo se jen tak toulat přírodou, takže romantičku ve věku přibližně od 30 do 45 let.

Nehledám krásu, ani na postavu nekoukám, ale zajímá mě povaha a jaké má srdce. Děti nejsou překážkou. Nejlépe z Pardubicka nebo Orlickoústecka. Budu se těšit na odpovědi, na které rád i odepíšu.

S pozdravem Láďa

Samotné je mi smutno

Už tři roky jsem stále sama a večery jsou dlouhé. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla napsat do Řádků důvěry. Jsem vdova ve věku 53 let s výškou 160 cm. Bydlím v rodinném domku nedaleko Chrudimi. Ráda pracuji na zahradě, houbařím, cestuji, ale také mám ráda společenský život.

Ráda bych touto cestou poznala přítele podobných zájmů ve věku 50 57 let, který však neholduje alkoholu.

Těším se na odpovědi a na čas dlouhých večerů, prožitý ve dvou.

Věrná čtenářka

Ráda bych poznala skromného seniora

Často pročítám Řádky důvěry a jsem ráda, že takto pomáháte osamělým lidem k seznámení.

Jsem vdova, která má ráda přírodu, květiny, zvířátka a hudbu. V žádném věku není pozdě na seznámení, a tak bych ráda touto cestou poznala skromného seniora.

Nehledám majetek, jsem zcela soběstačná a bydlím v rodinném domku. Opravdové bohatství pro mne znamená souznění dvou lidí, kteří se najdou a mohou si být oporou po zbytek života.

Budu se těšit na každý dopis, samota je příliš zlá.

Čtenářka z východních Čech

Jsem mladý a nechci být sám

Vážená redakce, obracím se na vás již podruhé. Stále ještě doufám, že ani já nezůstanu sám. Poprvé jsem zřejmě nikoho neoslovil, tak pokouším štěstí podruhé.

Milé slečny, mladé ženy ve věku do 28 let, ozvěte se, prosím, 27letému, 197 cm vysokému štíhlému obyčejnému klukovi z vesnice. Žiju v obci 15 kilometrů od Hradce Králové. Jsem pracovitý, mám rád zvířata, opravuji různé motorky apod. Vaše fotka a telefonní číslo potěší.

Roman od Hradce Králové

Snad dostanu šanci

Vážená redakce, každý pátek se těším na Deník a zejména na jeho rubriku Řádky důvěry. I já bych tedy zkusil štěstí a rád bych našel ženu ve věku mezi 30 a 45 lety, která může mít i děti.

Jmenuji se Ruda, je mi 33 let, jsem svobodný, bezdětný nekuřák s výškou 180 cm. Zajímám se o sport a cestování. Bohužel jsem v současné době ve výkonu trestu, kam jsem se dostal díky své hlouposti, ale tento trest mi již příští rok skončí.

Na krásu nehledím, ale nabízím zatím jen dopisování.

Váš čtenář Ruda

Děkuji za dva roky

Vážená redakce, před více než dvěma lety jsem s vaší pomocí poznala čestného, upřímného a milujícího muže, přítele, který mi před pár týdny odešel tam, odkud není návratu.

Zemřel náhle, bez slůvka rozloučení. Je to pro mě velmi bolestivá ztráta, přesto bych vám chtěla touto cestou poděkovat, že jsme mohli právě díky vám prožít krásné dva roky. Můj partner mě vzal na místa, která bych sama nikdy nenavštívila, plánovali jsme spolu budoucnost, ale už se nic z toho nestane.

Chci své lásce ještě jednou poděkovat za vše krásné, co jsme spolu prožili, a všem čtenářům tímto vzkázat, že pokud mají vedle sebe někoho, s kým se mohou dělit o radosti i starosti, aby si toho vážili. Nejhorší věcí na světě je zůstat sám, s tím se dá jen těžko vyrovnat a smířit.

Děkuji za pochopení.

Vaše věrná čtenářka z východních Čech

Chybí nám babička a dědeček

Vážená redakce, jsem pravidelnou čtenářkou vašich novin, hlavně pak Řádků důvěry, na které se vždycky těším.

Jsme manželé středních let a máme osmiletého syna. Rádi bychom touto cestou poznali babičku a dědu, kteří nám, ale hlavně našemu synovi velice chybí.

Máme zájem o návštěvy, popovídání si, ale hlavně o přátelství.

Čtenářka od Chrudimi

Nikdy neříkej nikdy

Vážená redakce, jsem pravidelným čtenářem vašeho deníku, zvláště pak Řádků důvěry. Rozhodl jsem se tedy napsat i já,a zkusit tak štěstí, které jsem v životě doposud příliš neměl.

Je mi 35 let, jsem rozvedený a pocházím z Pardubic. V tuto chvíli jsem bohužel ve výkonu trestu na Trutnovsku.

Chybná rozhodnutí mě přivedla až na dno. Rád bych se však od něho odrazil a touto cestou našel ženu ve věku do 40 let, která nechce být na všechno sama.

Pokud některou ze čtenářek tyto řádky zaujmou, budu rád a budu se těšit na každou odpověď, která mě potěší.

Čtenář Milan

Nechtěl bych zůstat sám

Vážená redakce, již delší dobu pročítám Řádky důvěry a hledal jsem odvahu vám napsat a poprosit o pomoc.

Rozhodl jsem se seznámit prostřednictvím právě vašeho deníku. Hledám sympatickou starší ženu, která je citlivá, upřímná, se smyslem pro humor, má ráda přírodu a baví ji život, ale i která si prožila těžké chvíle jako já.

Jsem sympatický pohodář, je mi 42 let, jsem duší sportovec a romantik.

Bohužel nejsem v prostředí, kde bych se mohl radovat ze života. Trápí mě samota, chybí mi láska, něha a vlídné slovo. Najdu konečně spřízněnou duši, která mi vrátí chuť a sílu se radovat a smát?

Věřím, že ano. Děkuji a budu se těšit na odpověď.

Aleš

