Jak z historického archivu. Poznáte hračky svého mládí? Běžte v Hradci do muzea

/FOTOGALERIE/ Hračky z 20. století vystavuje během Vánoc Muzeum východních Čech v Hradci Králové. K vidění jsou panenky, autíčka, stavebnice, ale také knížky, nebo hry z doby po druhé světové válce. Poznáte mezi nimi i ty, které jste jako děti našly pod stromečkem? Pokud to do muzea nestihnete do 6. února, můžete si prohlédnout alespoň naší fotogalerii.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Výstavu historických hraček můžete najít v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. | Foto: Zdenka Gelnarová