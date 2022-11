„Když má pečovatelka například noční směnu a klient upadne, tak to hned ví a může klientovi pomoci. Přijde jí okamžitě notifikace na telefon, display zčervená. Ohlásí to vlastně poplach, že se na pokoji něco stalo,“ popisuje asi nejdůležitější funkci systému, který je v Česku jedinečný, sociální pracovnice domova Dominika Vacková.

Pod běžnou podlahou všech 18 ložnic se ukrývá speciální senzorická vrstva, která klienty 24 hodin denně sleduje. „Víme o tom, pokud někdo pokoj opustí nebo pokud tam někdo další přijde. Můžeme zkontrolovat, jestli někdo například nemůže najít svůj pokoj a nebloudí,“ přidává další užitečnou funkci novinky Dominika Vacková.

Systém je propojený i s osvětlením. „Pokud klient vstane a směřuje na záchod, tak se automaticky rozsvítí světlo nad postelí a na záchodě. Poté se světlo samo zhasne,“ dodává vedoucí nově otevřeného zařízení.

Moderní budova pro 24 klientů je rozdělená do tří bloků. V každém je v přízemí společenská místnost s krbovými kamny, televizí, křesly a stolem. V patře jsou pak ložnice, dvě dvoulůžkové a čtyři jednolůžkové pokoje vybavené koupelnou a polohovatelnými postelemi. „Říkáme tomu komunitní bydlení. Klienti tady žijí po osmi, mají tam stále jednoho zaměstnance v každém bloku. V noci hlídá celý objekt jedna pracovnice, a právě proto tady máme detekční podlahy, které nám práci usnadní,“ vysvětluje ředitel domova v Borohrádku Karel Vacek. „Pracovnice dostanou přímo do aplikace v mobilním telefonu okamžitou zprávu. Nestane se, že by tam ležel bez pomoci déle, v řádu půl minuty mu můžeme pomoci. Navíc nebudeme rušit klienty neustálým kontrolováním,“ doplňuje Vacek.

Místnost plná vzpomínek

Systém dodal německý výrobce a domov ho chce dál vylepšovat ve spolupráci s ostravskou univerzitou. Podobný systém funguje jen v několika zařízeních v Evropě. „V České republice to nikde jinde není. Od Německa na východ jsme jediní,“ připomíná Karel Vacek.

Nová budova stála 80 milionů korun, 29 milionů zaplatila státní dotace, zbytek pokryl Královéhradecký kraj. Klientům postiženým Alzheimerovou chorobou nabízí veškerý komfort. V relaxační místnosti je připravená například dvojice masážních křesel a naproti je pak reminiscenční, čili vzpomínková místnost. Ta je zařízená starým nábytkem, obrázky a dalšími předměty. Například tady stojí skútr z přelomu 50. a 60. let. „Budou tady mít sezení skupinky třeba po šesti lidech. Tím, jak o něčem hovoří, tak se jim vybavují jejich vlastní vzpomínky. Je to terapie třeba pro klienty s Alzheimerovou demencí. Oblíbená témata jsou například první máj, taneční zábavy nebo dobová móda,“ popisuje terapii vedoucí sociálního úseku v Albrechticích nad Orlicí Jana Tichá.

Oba blízké domovy kraj spojil. Původně měla čerstvě otevřená budova v Borohrádku stát právě v Albrechticích, ale stavbu zhatil odpor místních obyvatel. „Územní řízení formálně napadli místní obyvatelé. Pointa byla, že se zřejmě nechtěli dívat ze svých domů na naše seniory,“ krčí rameny ředitel domova Karel Vacek. Dotace byla časově limitovaná, a tak se nakonec stavělo v Borohrádku. První klienty přivítá nový domov na začátku listopadu.