/FOTOGALERIE/ Provozovatelé lyžařských středisek musí nechat zavřené sjezdovky i nadále. Jak ukázal první lednový víkend, i přes uzavření provozu se vyskytují problémy s nepořádnými turisty. Ti se na svazích proháněli buď na lyžích či na sáňkách a bobech. A kromě rozjetých a porušených sjezdovek za sebou nechávali i odpadky a nepořádek. A to nejenom v okolí sjezdovek.

Dolní stanice lanové dráhy na Medvědín ve Špindlerově Mlýně byla v sobotu 2. ledna 2021 v obležení návštěvníků hor. | Video: Deník/Jan Braun

„V poslední době vyráží do Krkonoš stále více lidí. A to se bohužel promítá i do stavu přírody, kdy, a to mnohdy i kvůli uzavřeným chatám a restauracím, konají lidé potřebu přímo v lese. Bohužel však jsou mezi nimi tací, kteří za sebou nenechají jen toaletní papír, ale v mnoha případech i vlhčené ubrousky, které přírodě velmi škodí,“ postěžoval si mluvčí Krkonošského národního parku Radek Drahný.