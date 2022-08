Hradec staví stadion za stovky milionů. Sponzoři či údržbáři zatím chybí

V minulých dnech oznámil Hradecký jezdecký klub, že v současné době chátrající území chce prodat. A ne zrovna za malou částku. Ještě před šesti lety sám spolek odhadl cenu areálu na okraji Hradce na 53 milionů korun. Za tu dobu ale hodnota rapidně vzrostla. „Uvažujeme v nízkých stovkách milionů korun,“ uvedl předseda klubu Vladislav Hroneš.

Přiznal také, že se o pozemky zajímalo již několik developerů. S nimi však spolek jednat nechce. Nejedná však ani s tím, kdo mu lukrativní pozemky v dobré víře před lety svěřil, tedy s Českou unií sportu. „Víme o tom až od vás. A nikdo s námi o prodeji nejednal. Na druhou stranu unii, jako nástupnické organizaci ČSTV, nepřísluší vstupovat do rozhodnutí tělovýchovných jednot o nakládání majetku,“ uvedl mluvčí ČUS Jiří Uhlíř.

Chyba? Převádět majetek bez záruk

Jezdecký klub však nejednal ani s hradeckým magistrátem, který mu za posledních dvacet let přispěl do kasy na podporu jezdeckého sportu několika miliony korun. „Přesnou částku zatím nemám vyčíslenou, ale bylo by dobré, kdyby s námi spolek jednal. Rádi bychom toto sportoviště udrželi. Můžeme se pobavit, za jakých podmínek by byl možný odprodej. Ale předem upozorňuji, že spolkem avizovaná kupní cena je nyní mimo finanční možnosti města. Nicméně se dialogu nebráníme,“ řekl náměstek hradeckého primátora Pavel Marek (ANO). Komu nakonec jízdárna a lukrativní pozemky připadnou, není zřejmé.

Situace kolem hradeckého areálu není ojedinělá a i ČUS přiznává, že v minulosti bylo chybou převádět majetek bez záruk. „Podobných transakcí proběhly tisíce. V současné době nejsou spolky v nakládání s tímto majetkem nijak omezeny a mohou bezplatně či úplatně převádět majetek dle svého uvážení,“ uvedl Uhlíř. Podle unie sportu bude navíc podobných prodejů majetku dál přibývat.

Deníkem oslovená advokátka Jana Luštíková míní, že v současné době by podobný převod byl prakticky nemyslitelný. „Lze říci, že v současné době by takováto smlouva byla nepochybně smlouvou úplatnou, a to za tržní cenu, a lze také předpokládat, že by bylo sjednáno i předkupní právo původního vlastníka tak, aby mu byla zachována možnost získat majetek za určitých okolností zpět,“ dodala advokátka.