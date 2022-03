Nemocnice očkuje Nuvaxovidem každý pátek od osmi ráno do dvou odpoledne. V první den se objednaly jen desítky lidí a čekárna byla chvílemi zcela prázdná. „Očkování po mně chtějí v práci, jinak bych se vůbec neočkovat,“ říká váhavě zhruba třicetiletý pan Vojtěch z Hradce Králové a následně mi vysvětluje, že mRNA vakcínám, které byly vyvinuté jako první nedůvěřuje: „Nuvaxovid mi přijde vzhledem k tomu, že je to starší typ látky, přijatelný.“

Právě kvůli podobně smýšlejícím lidem začala nemocnice další typ vakcíny nabízet. „Je to doplňková možnost proočkování pro ty, kteří z nějakého důvodu nemají důvěru k mRNA vakcínám. Výrobce zvolil klasickou technologii vývoje, proto vývoj trval déle než u ostatních vakcín,“ vysvětluje vedoucí očkovacích centra fakultní nemocnice Pavel Kosina: „Je tam jeden zásadní rozdíl. Tady se tělu dodává už přímo vytvořený spike protein. Ani z této vakcíny se člověk nemůže přímo nakazit koronavirem. Jednoduše řečeno, vakcína obsahuje jen kousíček koronaviru, proti kterému si tělo vytváří imunitní odpověď.“

V hradeckém kraji se už zaregistrovalo 4800 uprchlíků

Podle Pavla Kosiny se nedá říct, že by vakcína, kterou částečně vyrábí firma Novavax v Česku, byla lepší, nebo horší než už používané očkovací látky. Prošla stejným procesem testování a schvalování jako vakcíny firem Moderna a Pfizer. „Obdobný systém jakou u Nuvaxovidu se už mnoho let využívá u vakcín proti žloutence typu B, proti pásovému oparu nebo lidskému papilomaviru,“ dodává lékař.

Vakcína se testovala podle údajů Státního ústavu po kontrolu léčiv na víc než 45 tisících lidí ve Velké Británii, Spojených státech a Mexiku a prokázala 90procentní účinnost. „Stejně tak byly sledovány případné nežádoucí účinky a v tuto chvíli není žádný signál bezpečnostního rizika. Vedlejší reakce jsou běžné, tak jak je známe u jiných vakcín tohoto typu,“ vysvětluje Pavel Kosina.

Zatím je Nuvaxovid určený pro dospělé od 18 let. Používají se dvě dávky v intervalu minimálně tří týdnů. „Teprve čas ukáže, jak dlouho bude účinkovat, a po jaké době bude potřeba přeočkování,“ říká vedoucí očkovací centra fakultní nemocnice. Podle něj bude nová vakcína fungovat na variantu omicron podobně, jako ty dosud používané: „Co se týče účinnosti proti těžkým průběhům a hospitalizacím, tam by měla fungovat dobře.“

KOMENTÁŘ: Hlavu vzhůru, bude líp

Zatím se nových zájemců o vakcinaci Nuvaxovidem přihlásilo v hradecké nemocnici přibližně osm desítek: „Zájem o očkování obecně klesl. Stále lidé docházejí především na třetí dávky mRNA vakcín Comirnaty, nebo Spikevax. Nových zájemců o očkování mRNA vakcínami je minimum, kdo se chtěl naočkovat, ten tak učinil.“

Denně testy v Královéhradeckém kraji odhalují kolem 500 nových případů onemocnění covid-19. To, že se situace zlepšila lze přičíst i příznivému počasí, ale ze světa stále přicházejí varovné signály ukazující, že covid je stále problém, myslí Pavel Kosina: „Nakažlivost je stále vysoká, to je vidět třeba na Hongkongu, který má přehlcený zdravotní systém variantou omicron a hospitalizovaných je tolik, že to zdravotní systém paralyzuje. Nelze říct, že se covid změnil na něco, jak je běžná chřipka, a že už máme epidemii za sebou. Na to je brzy, zvlášť na podzim se ukáže, jak na tom jsme. Ještě bych nejásal, byť to vypadá nadějně.“

To, že očkování má smysl, je vidět na úbytku těžkých průběhů covidu. „Denně přijímáme na Kliniku infekčních nemocí několik pacientů s variantou omicron, z nichž někteří mají těžký průběh. Jsou to hlavně staří lidé, nebo ti, kteří mají další přidružené onemocnění. Převažují neočkovaní, nebo ti, kteří byli očkovaní 2 dávkami před více než pěti měsíci a účinnost poklesla,“ připomíná vedoucí Očkovacího centra fakultní nemocnice Hradec Králové Pavel Kosina.