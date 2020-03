Extrémní kolona v délce více než 50 kilometrů zaskočila ve středu ráno řidiče jedoucí po silničním tahu I/33 z Hradce Králové na hraniční přechod v Náchodě. Oproti pondělku, kdy Poláci kvůli pandemii koronaviru zahájili na hranicích důkladné kontroly, se situace ještě zhoršila. Policisté se proto od střdečního rána snažili kolonu na několika místech regulovat tak, aby zachovali průjezdná města jako Jaroměř nebo Náchod.

„Upřímně říkám, že se mi tuhle trasu jet ani nechtělo. Jedu z Plzně, spal jsem v Osicích před Hradcem a odtamtud jsem vyjel ve čtyři ráno,“ řekl Deníku v 11 hodin dopoledne řidič Pavel u České Skalice.

Řidičům uvízlým v kolonách rozváželo během dne Ředitelství silnic a dálnic pitnou vodu. Na Náchodsko se k hraničnímu přechodu odpoledne vydali i pracovníci Diecézní charity Hradec Králové. „O pomoc nás požádalo Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, protože řidičům už dochází zásoby. Operativně jsme naložili potraviny a pití v Potravinové bance Hradec Králové. Šest stovek balíčků s pečivem nám dodala pekárna Beas z Lična. Do pomoci se zapojil také dobrovolník profesí záchranář,“ řekl zástupce ředitele hradecké charity Jan Kočí. V případě potřeby a dle situace je charita schopná zajistit potravinovou pomoc i ve čtvrtek. Zásoby jsou již připravené v potravinové bance. Už v úterý se do pomoci řidičům zapojili také pracovníci Technických služeb města Náchod. Ti na trase od Vysokova po státní hranici rozmístili celkem devět kusů mobilních toalet.

Během dne Poláci zrychlili odbavování

Zatímco ráno dosahovala kolona délky až 50 kilometrů, odpoledne se zkrátila na méně než na polovinu. „V současnosti stojí pár kamionů před Jaroměří a další jsou odstaveny až na obchvatu u Rozkoše,“ uvedla krátce před šestnáctou hodinou policejní mluvčí Iva Kormošová. Velký díl na plynulejším pohybu kamionů směrem k česko-polské hranici má jejich rychlejší odbavování na polské straně. „Nyní se daří odbavit tři kamiony za minutu, tedy přibližně 180 za hodinu,“ potvrdila policejní mluvčí Lucie Konečná. Ještě v úterý přitom za hodinu projelo pouze deset kamionů. Ke zlepšení plynulosti dopravy v dalších by mohlo přispět i středeční uzavření automobilky v Kvasinách. Do ní denně dojíždělo množství pendlerů z Polska.

Osobní auta by se měla silnici vyjnout

Od středy je v kraji otevřen i druhý hraniční přechod do Polska v Královci. Využít ho však mohou pouze automobily do devíti tun. Pokud pak jedete osobákem z Hradce Králové do Náchoda, radí policisté využít jiné trasy po silnicích nižších tříd a hlavnímu tahu se vyhnout.