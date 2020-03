Neúnosnost situace začala řešit policie. „Apelujeme na řidiče, aby se vyhnuli hlavnímu tahu z Hradce Králové na Náchod. Kvůli zavedeným opatřením na hranicích se vytvořila kolona kamionů, která se vytvořila od hraničního přechodu až téměř k Černožicím. Policejní hlídky regulují dopravu v Náchodě a na výjezdu z Hradce Králové odklánějí u ČKD kamiony na jiné otevřené hraniční přechody,“ komentovala kritickou situaci v úterý před polednem policejní tisková mluvčí Iva Kormošová. Vzhledem k tomu, že hraniční přechod Náchod-Běloves - Kudowa Slone je jediným otevřeným přechodem pro přepravu zboží v Královéhradeckém kraji, tak drtivá většina řidičů musela přijmout realitu šnečího tempa. To v reálném měřítku obnáší do deseti „propuštěných“ kamionů za hodinu.

Středa ráno: Polsko otevřelo další tři hraniční přechody !!!



Policie ve středu před tři čtvrtě na osm na twitteru informovala, že Polsko s okamžitou platností zprovoznilo další tři silniční hraniční přechody s Českou republikou, a to: Královec/Lubawka, Mikulovice/Głucholazy a Závada/Golkowice.

Červený DAF s polskou značkou stojí před kruhovým objezdem nedaleko náchodského nádraží už dobré tři hodiny. Bez hnutí. Řidič s telefonem u ucha ale nemá náladu se vybavovat a otáčí se v kabině zády k oknu. Těžko se mu divit. V pondělí, když situace nebyla ještě tak dramatická, tak zdolání úseku od jednoho kruhového objezdu k druhému, který je dlouhý 1,6 kilometru, trvalo osm hodin. A to na hranice, kde Poláci pečlivě každého cestujícího proklepnou, to bylo ještě téměř kilometr.

Třicetikilometrová fronta kamionů pochopitelně přináší problémy nejen dopravní, ale i lidské. „Rozmístili jsme po trase chemické toalety. Pokud bude potřeba pomůžeme i s dodržováním pitného režimu,“ říká náchodský starosta Jan Birke, který má na přísná polská opatření pifku. „Vůbec nám to neusnadňují, snaží se to spíše naopak to dělat čím dál složitější. Kontrola každého auta zabere sedm osm minut,“ hřímá starosta.

Situace nebyla kritická jen pro řidiče uvízlé v kamionech, problém měli i místní obyvatelé, kteří na svých obvyklých trasách často uvízli. Dostat se do nákupní zóny nedaleko hranic byl občas oříšek. O zlepšení stavu se intenzivně snaží odbor cizinecké policie, který usiluje o zrychlení kontrol nebo zprovoznění dalšího jízdního pruhu. Zatím jsou ale tyto záležitosti v jednání – vše závisí na vstřícnosti a ochotě polské strany. „I když k nějakému zlepšení stavu dojde a budou nastaveny komfortnější podmínky, tak „vyčištění“ Náchoda od kolony kamionů bude nějaký čas trvat,“ je si vědom zástupce ředitele Územního odboru Policie ČR Náchod Petr Špaček.

Jiří Řezník