"Každý si do ni symbolicky mohl zatlouci poslední hřebíček do rakve českého podnikání, které pro něj opatření vlády představují," říká Jakub Vavřička z rokytnického baru Tátův obývák, který se stal spoluorganizátorem akcí iniciativy a dal jí také název Chcípl pes.

S petičním stánkem a s rakví vyjel získat podporu na turné od moravských měst a dále až do Hradce Králové a Liberce majitel restaurace Šeberák Jakub Olbert. Podařilo se mu zatím získat asi 2,5 tisíce podpisů a iniciativu prý podpořila asi stovka dalších hospod.

"To je ale jen za to turné s rakvičkou. V tuto chvíli jsme pod deseti tisíci podpisy pod peticí. Jejím účelem je upozornit na nesmyslnost nařízení a vyvolat veřejnou diskusi, přičemž to je i důvod, proč petici nešíříme elektronicky, ale pouze v papírové podobě. Lidi si to mezi sebou předávají a šíří se to velmi rychle. V textu petice poukazujeme na několik problémových bodů. Tím, který vnímáme jako nejzásadnější, je pošlapávání lidských práv. Poukazujeme na nesmyslnost zákazu vycházení, nechápeme, proč jsou uzavřené podniky i chaotičnost jednotlivých nařízení. Podle čísel Ústavu zdravotnických informací a statistiky nevychází, že restaurace by měly být podnik, kde se primárně šíří nákaza covid 19. Ta čísla jsou dohledatelná, veřejná a jsou od státu," upozorňuje David Biksadský z iniciativy Chcípl pes.

Zdůrazňuje také to, že kompenzace nefungují.

"Hromada podniků, podnikatelů, živnostníků nejen z oboru restauratérství kompenzace nedostala, protože se stihla zadlužit na sociálním a zdravotním pojištění. Když si máte vybrat mezi tím, jestli zaplatit toto pojištění, nebo zaměstnance, zásoby, elektriku, vodu, telefon, tak vždycky zvolíte zaplatit přímé náklady, aby váš podnik mohl dál fungovat. Bohužel firmy, byť měly zásoby, po půlroce byly vyčerpané a dnes už nemají z čeho brát," vysvětluje David Biksadský.

Doma v Rokytnici se prý iniciativa setkala s velkým ohlasem.

"Odezva od lidí v Rokytnici je neskutečná v pozitivním slova smyslu. Začali za námi chodit podnikatelé, naši hosté a ptali se, co můžou udělat. Viděli smysl celé toto aktivity a já bych řekl, že jsou hrdí na to, že pochází i od nás z Rokytnice, že to není pragocentrické. Podařilo se nám získat od našich kamarádů a hostů nějakých 30 tisíc korun, které nám umožnily fungovat mimo Rokytnici a mít na chvilku bar zavřený, abychom se mohli plně věnovat organizaci této práce. Jen pro zajímavost, mám tu pět lidí z Rokytnice a celkem se tu vystřídalo deset lidí z Rokytnice, kteří nám pomáhají. Berou si kvůli tomu dovolenou, dávají do toho svoje peníze. Ta soudržnost, solidarita lidí z Rokytnice je krásná," tvrdí David.

V neděli od 14 hodin se na Staroměstském náměstí chystá velká protestní akce.

"Je výsledkem toho, že jsme přestali být jen protestem hospod, ale iniciativa Chcípl pes se stala spíš takovým mostem mezi postiženými subjekty. Já osobně jsem se zaměřil na to, abych propojil ostatní subjekty, které dělají v podstatě to samé. V tuto chvíli tam máme například Českou asociaci závodního tancování, Český svaz fitcenter, Asociaci malých a středních podniků, živnostníků v čele s panem Kastnerem. I díky nim se podařilo nám jako iniciativě Chcípl pes vyjednávat s vládou o podobě kompenzačních balíčků. To, že stále nikam nevedou, ukazuje jen na to, že vládě je to úplně jedno, co se tady děje," dodává David Biksadský.

Pořadatelé očekávají účast na protestu v Praze asi pět tisíc lidí, přitom řešili organizačně i to, aby nedocházelo k problémovým situacím. Připravena je i předtočená zdravice uznávaného epidemiologa Jiřího Berana.