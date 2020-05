Domov u Biřičky se návštěvám po koronavirové pauze otevřel v pondělí úderem třinácté hodiny. Paní Jana však raději přijela o něco dříve: „Už jsem se nemohla dočkat a jsem ráda, že jsem se hned do prvního rezervačního pořadníku. Teď ještě ty procedury a konečně ji uvidím.“

Ve frontě

Krátce před pondělní třináctou hodinou prošla branou pečovatelského domu i Jana Skořepová z Hradce Králové a v ruce třímala bedýnku se zákusky. „Ty jsou pro místní personál. Je to poděkování za to, jak se o maminku staral,“ uvedla žena, která se do domova vydala s tatínkem za svoji devětasedmdesátiletou maminkou: „Bylo to dlouhé, ale zdejší personál nám vyšel vždymaximálně vstříc. Maminka potřebuje zvláštní péči, ale i tak jsem s ní párkrát mluvila přes telefon.“ Spolu s oběma ženami se branou po jejím opětovném otevření do domova dostali i další nedočkaví a nadšení příbuzní. „Na dnešek máme v našem systému zarezervovaných deset návštěv,“ informovala pracovnice domova u vstupu a již po chvíli se ujala Jany Skořepové, které nejdříve změřila teplotu, nasadila návštěvnickou pásku na ruku a také roušku. Tu si totiž návštěvníci nesmí přinést sami, ale hned u vstupu dostanou roušku místní, která se po návštěvě vloží do speciálního kontejneru a putuje na dezinfekci.

Radost pro všechny

Nadšení však v pondělí nebylo vidět jen v očích návštěvníků, ale i samotných seniorů, kteří své příbuzné něviděli dlouhé týdny. Ještě před otevřením brány bylo v oknech domova vidět pohybující se záclonky a za nimi nedočkavé pohledy klientů Domova u Biřičky.