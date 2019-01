Královéhradecký kraj /UDÁLOSTI TÝDNE/ - Na co bude v těchto dnech poutána v regionu zvýšená pozornost?

Cidlina podle obyvatel Jičína

Jičín - Jak si Odpočinkovou zónu Cidlina představují obyvatelé města? Jakou funkci by měla plnit? Veřejná diskuse se uskuteční ve čtvrtek 17. ledna od 16 hodin v Biografu Český ráj. Zápis z celého setkání bude součástí krajinářsko-architektonické soutěže, kterou na návrh podoby odpočinkové zóny vypisuje město Jičín. Autor vítězného návrhu poté sestaví i projektovou dokumentaci. „Na soutěž o návrh vypsalo nyní Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dotační program, jehož cílem je dotování části nákladů na ceny a odměny,“ uvádí tiskový mluvčí jičínské radnice Jan Jireš. Projekt má být zahájen v lednu.

Psy i dřevorubce čekají závody

Broumovsko - V tomto týdnu vrcholí přípravy na dvě tradiční akce, které vždy přilákají davy diváků. Jednou z nich je 17. ročník závodů psích spřežení v Janovičkách, který se uskuteční po oba víkendové dny, a to vždy od 10 hodin. Trať v délce 32 kilometrů povede po lesních cestách náročným, kopcovitým terénem. Těšit se můžete také na 11. ročník oblíbených dřevorubeckých závodů s českou i zahraniční účastí Dřevorubec roku. Akce se koná v sobotu od 10 hodin za hlavním parkovištěm v Dolním Adršpachu. Nebudou chybět také ukázky dřevosochařství, techniky, výstava pil či projížďky na koních.

Hvězdné posily poprvé v akci

Vrchlabí - Na ten den nejen vrchlabský hokej netrpělivě čeká. Ve středu do tamní DD Elektromont arény dorazí soupeř z Kolína a právě proti němu se v domácím dresu poprvé představí nedávné extraligové hvězdy Jaroslav Bednář s Jaroslavem Hlinkou. Jejich příchod klub dotáhl krátce před koncem minulého roku a společně se stávajícím kádrem by dvě ikony českého hokeje měly dotáhnout HC Stadion k postupu do I. ligy. Duel 32. kola slibuje nevšední podívanou a očekává se vysoká návštěva. Vrchlabský tým navíc v utkání bude favoritem, vždyť ve druhé lize vyhrál posledních šest zápasů.