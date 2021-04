FOTOGALERIE, VIDEO: Jak roste dálnice D35 z Opatovic na Vysoké Mýto

Přinášíme bohatou fotogalerii a video z výstavby dálnice D35 z Opatovic nad Labem do 13 kilometrů vzdálených Časů, odkud bude dál pokračovat na Vysoké Mýto a Mohelnici, kde se napojí na starší úsek D35 do Olomouce. Úsek do Časů, který by už částečně mohl ulevit Hradci i Pardubicím od tranzitní dopravy na Moravu, bude zprovozněn v prosinci letošního roku.

Stav výstavby dálnice D35 v úseku Opatovice - Časy na počátku dubna 2021 | Foto: ŘSD

Zdroj: Youtube Zcela odvede tranzitní dopravu z obou východočeských metropolí až zprovoznění navazujícího úseku Časy - Ostrov (u Vysokého Mýta), kde se dálnice provizorním sjezdem napojí na státovku I/17 od Chrudimě a poté na stávající I/35. Toho se ale řidiči dočkají až v srpnu 2022. Zbylých 80 kilometrů dálnice D35 do Mohelnice je zatím jen na papíře, některé úseky ale mají hotová územní povolení. Po letitých sporech s místními už je odblokována i sporná trasa dálnice kolem Litomyšle. Podívejte se také na starší videa - z února a ledna, dokumentující tehdejší stav prací: Zdroj: Youtube Zdroj: Youtube