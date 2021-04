FOTOGALERIE: Křížová cesta na zdech peckovského kostela

Barokní křížová cesta z roku 1772 v Pecce na Jičínsku se nachází v centru města na zdi kostela Svatého Bartoloměje. Tvoří ji kamenné reliéfy od Josefa Ledra, řezbáře a kameníka z Prahy. Původně byly vsazeny do hřbitovní zdi kolem kostela a po zrušení hřbitova roku 1866 a zboření zdi byly přemístěny do vnější zdi kostela. Místo, kam stojí za to se podívat. Posuďte sami.

