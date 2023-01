Kamarádi Michal a Tomáš přijeli do Skutče z Pardubic. "Botasky, to je pojem, vždyť to je renomovaná česká značka jako třeba Prim. Je to děsná škoda, že výroba končí," řekl Tomáš, který si pořídil boty pro sebe a také pro manželku. "Možná by se vyplatilo koupit jich víc jako investici," zauvažoval s úsměvem Michal.