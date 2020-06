„Najednou se nebe otevřelo a bylo to, jako kdyby na nás chrstlo kýbl vody,“ popsal začátek čtvrteční lokální povodně ve Smiřicích jejich starosta Luboš Tuzar. Ta po třetí hodině odpoledne nejvíce zasáhla okolí sídliště generála Govorova.

Voda vyplavila školu ve Smiřicích | Foto: Petr Vaňous

„Ještě štěstí, že jsem měl auto mimo garáž. To by byla větší katastrofa, ale naštěstí té vody nebylo tolik,“ uvedl s kyblíkem v ruce a pohledem do garáže, která je pod úrovní ulice Zahradní, pan Vratislav a dodal, že v jednu chvíli byla tato ulice plná vody. Ta se však nehrnula z okolí, ale z místní kanalizace.