Po patnácti letech se narodilo ve Dvoře Králové mládě hrošíka liberijského. Chov těchto druhů je mimořádně složitý. Vhodných samců je nedostatek a jednotlivá zvířata jsou vzájemně dost nesnášenlivá. Pokud by je zoologové spojili v nevhodnou dobu, mohlo by dojít k napadení a velmi vážným zraněním. Dvorská zoo tak úspěšně pokračuje v silné tradici, před 42 lety se tam povedlo odchovat úplně první mládě hrošíka liberijského v tehdejším Československu.

“Nový přírůstek, který je první po takřka patnácti letech, je důležitý z více důvodů. Navazuje na naši mimořádnou tradici a jde o velmi vzácné zvíře," řekl ředitel Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas. Chov hrošíků liberijských v lidské péči dlouhodobě stagnuje. Mezi důvody patří i nedostatek vhodných samců. "Z narození samce máme proto dvojitou radost," zdůraznil zoolog Jiří Hrubý.

Otcem je Valda z Rotterdamu

Otcem mláděte je sedmnáctiletý chovný samec Wamburuhtuh, jenž má v safari parku přezdívku Valda. Ten dorazil do Dvora Králové nad Labem teprve na začátku letošního roku. Pochází z Rotterdamu. Matkou je samice Tanquey. Ta se narodila ve Dvoře Králové a je jí necelých dvacet let. Spojení rodičů je geneticky cenné, mladý samec bude proto v evropském záchovném programu velmi důležitý. Tanquey zvládla porod zcela sama. Když přišli ošetřovatelé ráno do práce, našli už mládě ve stáji pečlivě očištěné.

Matka s mládětem jsou v současné době v zázemí pavilonu hrošíků. V blízké době je ale čeká stěhování. Celý chovný komplex pro hrošíky totiž prochází rozsáhlou obnovou. Dostanou nové, větší bazény ve venkovních výbězích, kde je bude možné lépe pozorovat. Dosavadní palisádové oplocení nahradí výtvarně pojaté zídky.

Safari Park Dvůr Králové chová hrošíky liberijské od 70. let. Za tu dobu se tam narodilo devatenáct mláďat, včetně vůbec toho prvního v tehdejším Československu. Nyní žije ve Dvoře Králové pět hrošíků

Úrodný rok u lvů, hrochu i želv

Letos v srpnu se narodilo ve Dvoře Králové mládě hrocha obojživelného. Samice Mona ho porodila přímo do vody přírodního jezera v letním výběhu. Hrošík liberijský je výrazně menší příbuzný hrocha obojživelného. Liší se od nich nejen vzrůstem, ale i chováním.

V letošním roce už se narodila ve Dvoře Králové mláďata lva berberského (tři malé lvice), primátů, chocholatek nebo také historicky první přírůstek kriticky ohrožené želvy paprsčité z Madagaskaru.

Mění se také zázemí zvířat. Safari park provedl výrazné stavební úpravy v pavilonu Africká savana, kde bydlí sloni. Zvyká si na něj nová dvorská slonice Drumbo (46 let), která přicestovala z vídeňské zoo v Schönnbrunnu. Vybudování většího prostoru pro bydlení s třemi velkými boxy a speciální kontaktní stěny umožní zoologům lepší a bezpečnější manipulaci se slony. Zároveň otevřelo safari parku možnost rozšířit stádo o další dvě slonice. Dosud měl dvě. Vedle nové slonice Drumbo, která se narodila v roce 1974 v Zimbabwe a ve vídeňské zoo v Schönbrunnu žila od roku 1992, by ještě mohla přijít do Dvora Králové ještě čtvrtá samice.

Jeden den přišlo 9 700 lidí

Safari Park Dvůr Králové je dlouhodobě nejnavštěvovanějším turistickým cílem Královéhradeckého kraje. Loni zaznamenal rekordní roční návštěvnost za posledních deset let: 542 tisíc lidí. Od letošního června do 4. října, kdy skončila hlavní sezona, tam přišlo 390 759 lidí. Rekordní byl červenec, kdy zavítalo do dvorské zoo 152 352 osob, nejvíce za posledních deset let. V září to bylo 44 398 lidí, o pět a půl tisíce více než před rokem. Naprosto rekordní den zažilo království afrických zvířat 5. srpna, kdy se v safari parku procházelo neuvěřitelných 9700 lidí.

„Máme za sebou sezonu plnou paradoxů. Nesmírně mě těší, že navzdory řadě omezení jsme zaznamenali hned dva pozoruhodné rekordy,“ uvedl ředitel safari parku Přemysl Rabas. „Nejvyšší červencová návštěvnost a nejvyšší denní návštěvnost za poslední dekádu dokazují, že dvorský safari park je pro lidi stále atraktivnější,“ řekl Rabas.

O stále větší oblibě safari parku svědčí i nově získaný certifikát kvality globálního cestovatelského serveru Tripadvisor. „Jeho uživatelé nás přidělením tohoto certifikátu zařadili mezi desetinu nejlepších turistických cílů planety, to považuji za senzační úspěch,“ potěšilo ředitele Safari Parku Dvůr Králové. Webové stránky Tripadvisor každý měsíc navštíví takřka půl miliardy cestovatelů z celého světa, kteří nezávisle hodnotí jednotlivé cíle a doporučují je ostatním.