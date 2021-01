Nicméně očkování už bylo zahájeno i v našem kraji v hradecké fakultní nemocnici. V dalších nemocnicích holdingu se harmonogram očkování ladí.

„V krajských nemocnicích se bude očkovat nejpozději od 11. ledna, nejdříve zaměstnanci covidových oddělení a další zdravotníci a také nejvíce ohrožení pacienti,“ potvrdila mluvčí holdingu Lucie Chytilová. Doplnila, že zdravotníci, kteří se v práci setkali s ošetřováním covid pozitivních pacientů se z devadesáti procent k očkování přihlásili. V Oblastní nemocnici Jičín projevila o očkování zájem polovina zdravotníků, v Oblastní nemocnici Trutnov dvacet procent, v Oblastní nemocnici Náchod včetně rychnovské a dvorské nemocnice se hodlá oočkovat sedmdesát procent zdravotníků.

„Veřejnost bude očkovaná až budeme mít dostatek očkovací látky. Jakou roli v tom sehrají přímo nemocnice ale zatím stále řešíme,“ doplnila Lucie Chytilová.

Covid pacientů přibývá, personál chybí

Nejen v jičínské nemocnici stále narůstají počty covid pacientů. Aktuálně jsou zde využita téměř všechna covidová lůžka, kterých je tu 56. Nedostatek personálu brání otevření dalšího, v pořadí pátého covidové oddělení, které zde v prosinci uzavřeli.

„Problémem je jeho personální zajištění. Onemocnělo nám na covid několik lékařů, chybí i zdravotní sestry,“ vysvětluje ředitel nemocnice Tomáš Sláma.Nyní zde léčí téměř padesát covid pacientů, obložnost je na hraně. Z deseti intenzivních lůžek jsou volná pouze dvě. A i tady chybí personál.

Očkování pro zaměstnance na covid 19 má začít podle Tomáše Slámy v plném rozsahu od pondělí. „V prostorách chirurgických ambulancí zřizujeme vakcinační centrum. Současně ověřujeme zájem o vakcínu mezi zdravotníky. V této chvíli kolísá. Očekávám, že v první vlně oočkujeme zhruba polovinu lékařů a sester,“ míní ředitel.

Uvádí, že řada zdravotníků už covid prodělala a tím pádem se přihlásí do očkování později. Vakcínu zde nabídnou i dalším pracovníkům nemocnice, a to podle počtu dávek.„V první vlně oočkujeme všechny zdravotníky, kteří přicházejí aktivně do styku s covidem“ upozorňuje Sláma.

Ředitel připomíná i nutnou legislativu při samotném očkování. Kdy dojde na pacienty nemocnice nedokáže v této chvíli předvídat.

„Zatím nemáme přesný metodický pokyn, jak máme postupovat,“ přiznává Sláma s tím, že není stále zřejmé, kolik dávek se dá z jedné ampule aplikovat. „Lukáš Velev, ředitel z jihlavské nemocnice ve svém novinovém článku uvedl, že avizovaných šest dávek se jim běžně nedaří z jedné ampulky natáhnout. Jak to vypadá, problémů, které budeme muset řešit, bude hodně,“ přiznává ředitel.Ve zdejším vakcinačním centru by pak měli očkovat i veřejnost. K tomu dojde nejdříve v únoru.

Lékaři očkování doporučují

V jičínské ordinaci MUDr. Andrei Fraňkové provádí od 16. prosince antigenní testování na covid 19. Test je zdarma, výsledek je do 20 minut. Doktorka Fraňková počítá s tím, že pokud bude mít možnost, bude proti covidu očkovat. „Každý den minimálně pět lidí volá a poptává se, ale nic konkrétního zatím nevíme,“ potvrdila.

V každém případě očkování na covid 19 všem doporučuje. „Já se očkovat dám. Kdo má zájem, tak tomu vysvětlím, jaké vakcíny budou k dispozici. Já osobně dávám přednost genetické vakcíně, jejíž účinnost je deklarována jako vyšší. Věřím ale, že každá nabízená očkovací látka bude bezpečná a vyzkoušená.“Lékařka připomíná, že v USA se očkuje už druhý měsíc. Naočkovaných jsou dva miliony lidí s tím, že se objevilo asi pět alergických reakcí.

V novopacké soukromé ordinaci MUDr. Leoše Glance už zavedly interní seznam, kam se mohou zájemci o očkování, kteří k lékaři dochází, přihlásit. „Pokud budeme mít k dispozici vakcínu, obvoláme je a pozveme si je do ordinace,“ vysvětluje sestřička.

Sdružení praktických lékařů ČR potvrzuje, že vakcíny pro praktiky, kteří budou mít zájem očkovat, budou nejdříve v březnu, kdy budou k dispozici očkovací látky od dalších firem, běžně skladovatelné. Všechno je prý ale v jednání a každou hodinu se mění.

V Královéhradeckém kraji by tak mohlo být v provozu celkem sedm očkovacích míst.

„Předpokládáme, že v prvním čtvrtletí postupně oočkujeme primárně zdravotníky, rizikové pacienty, pracovníky a seniory v sociálních zařízeních. Očkování další veřejnosti plánujeme zahájit zřejmě ještě v průběhu prvního čtvrtletí roku podle objemu vakcín, které bude mít Královéhradecký kraj k dispozici. Na první čtvrtletí máme v současné době přislíbeno zhruba 62 tisíců vakcín a netrpělivě očekáváme další větší objemy vakcín, které bychom měli obdržet ke konci března,“ doplnil radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink.