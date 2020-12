Jiří Opatřil pracuje v Peci pod Sněžkou v hotelu Hvězda, které má otevřené výdejové okénko. Vyrazil lyžovat na sjezdovku Javor. "Šli jsme lyžovat hned od začátku od osmi ráno. Trošku jsem přecenil síly, mám toho dost, hned při první jízdě jsem se rozsekal," vyprávěl. Sjezdovky byly podle něj dobře upravené, i když nejsou kvůli nedostatku sněhu moc široké. "Koordinátoři hlídají fronty. Lidi se chovají normálně. Jen ještě chybí sníh, snad ho brzy napadne víc," popisoval situaci.

Paní Iveta z Brna naháněla v Peci pod Sněžkou u Javoru skupinku dětí. "Přijeli jsme z Brna s dvacetičlennou skupinou dětí s plaveckým kurzem jako instruktoři plavání. Využíváme toho, že si děti můžou vyzkoušet i lyže pod vedením místních instruktorů. V Peci jsme do neděle na chatě," vysvětlila důvod návštěvy Krkonoš.

Rovněž Petr Velíšek, student z jižních Čech, přijel do nejvyšších českých hor na sportovní kurz. Ubytovaný je v Malé Úpě na svojí chalupě. "Máme na horách kurz jako lektoři lyžování kvůli zvýšení licence. Podmínky jsou parádní, lyžování krásné. Všichni jsou nadšení z toho, že můžou lyžovat. Je to fajn, jsme za to rádi," řekl.

Jan Stratílek přijel do Krkonoš z Brna. V Malé Úpě vlastní apartmán. "Dcera závodně lyžuje za Ski klub junior Brno, na podzim přišla o tři soustředění, tak se těšila na první sníh," uvedl.

I přes nezbytná opatření, jež musely skiareály připravit, zásadnější omezení nepocítil. "Vše probíhá hladce, počasí je nádherné, vypadá to výborně. Jediný výraznější rozdíl oproti normálnímu stavu je v tom, že se pro jídlo chodí k okénku. Omezení se nejvíc projeví v tom, že se lidé nemůžou ubytovat. Zrovna pro nás to komplikace není. Jezdím na Malou Úpu od svých tří let, takže celkem už 45 let," líčil Jan Stratílek při prvním pobytu na sjezdovce.

Na hory lidé vyrazili nejen na lyže, ale také na procházky. Na parkovišti v Malé Úpě byly vidět i karavany. Tomáš Vlasák přijel na Pomezky z Pardubic. "Máme malé dítě, přijeli jsme jenom na odpoledne kvůli procházce ke kostelu. Dáme si něco z výdejového okénka. Na Malou Úpu jsme hodně jezdili na podzim, když bylo sluníčko. Teď jsme ho v Pardubicích neviděli snad čtrnáct dní, tak jsme rádi, že tady na horách svítí a je krásně,” užíval si horského počasí Tomáš Vlasák.