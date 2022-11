Firma kvůli sporu s městem o cenu tepla v sobotu zastavila dodávky. Bez tepla bylo ve dvoutisícovém městě asi 350 domácností, škola a ústav sociální péče.

Společnost Ekoenergy Moravia už dnes odpoledne vzkázala, že v případě dohody s městem Rokytnice v Orlických horách je připravena ihned spustit kotelny a obnovit dodávky tepla. Před zahájením jednání se zastupiteli města to novinářům před 18:00 řekl ředitel společnosti Luděk Koch. Firma kvůli sporu s městem o cenu tepla v sobotu zastavila dodávky. Bez tepla se ocitlo asi 350 domácností, škola a ústav sociální péče, celkem se odstávka v dvoutisícovém městě týkala asi 1000 lidí.

"Pokud se na něčem dohodneme a bude smlouva, ještě dnes to spustíme," řekl vpodvečer Koch. Podle něj je předběžná dohoda na ceně, za kterou bude firma teplo vyrábět. Pelety na vytápění by mělo obstarat a zaplatit město. Město by také firmě mělo doplatit zhruba půl milionu korun za vícenáklady spojené s dosavadním vytápěním, které jsou dané zdražením pelet. Délku trvání smlouvy si Koch představuje do roku 2027, protože firma má kotelny pořízené na úvěr, který musí ještě asi 3,5 roku splácet.

Starosta města Luboš Michalec (Sdružení pro Rokytnici) dnes odpoledne vydal tiskovou zprávu, v níž označil postup firmy za nezodpovědný, alibistický a věci neprospívající. Tvrdí, že již v březnu byly připraveny nové smlouvy k podpisu, které reagovaly na navýšení ceny paliva. Firma je prý odmítala uzavřít. Uzavření nové smlouvy na pět let by podle starosty bylo protizákonné, neboť by bylo v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Tiskové prohlášení města, str. 1Zdroj: MěÚ Rokytnice n. O. Tiskové prohlášení města, str. 2Zdroj: MěÚ Rokytnice n. O.



Koch vydání tiskové zprávy starostou krátce před dnešním jednáním označil za nekorektní jednání. Obsahuje podle něj lži a pomluvy. "Kopou do nás," řekl.

Problém zdražení pelet a ceny tepla město s firmou řeší zhruba rok. V říjnu město firmě vypovědělo smlouvu. Firma tvrdí, že do soboty topila z dobré vůle a bez smluvního vztahu v dodávkách pokračovat nemůže. Podle starosty město smlouvu vypovědělo proto, aby se oba subjekty vyvázaly z pět let staré smlouvy, která nedokázala řešit razantní zdražení paliva, když počítala jen s inflačními nárůsty.

Firma Ekoenergy Moravia teplo v Rokytnici vyrábí od počátku roku 2017 na svém zařízení, které má v objektech města na základě desetiletého kontraktu. Prostřednictvím rozvodů městské společnosti Centep se teplo ze tří kotelen Ekoenergy Moravia dostává ke konečným spotřebitelům.