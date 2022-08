Instalace Jakuba Urbana při festivalu Theatrum Kuks probudila po 330 letech kukský pramen.Zdroj: Theatrum Kuks

Festival připomíná, že léčivé prameny v Kuksu byly jedním ze základních kamenů místa, které se na začátku 18. století stalo kulturním centrem evropského významu, kam přijížděli vystupovat i tvořit velcí umělci své doby. „Kukská krajina je magická, ale bez vody by se umělecky nerozvinula. Bez pramenů by si hrabě Špork postavil letní rezidenci nejspíš někde jinde a lázeňští hosté by tu nikdy neslyšeli ani takt z italské opery,“ vysvětlila ředitelka festivalu Theatrum Kuks Kateřina Bohadlová, proč je letošní ročník věnován právě vodě a kukským lázním.

FOTO: Vinařské orgie na Kuksu. Víno teklo proudem po kaskádovém schodišti

Festival i další aktivity organizátorů se snaží navazovat právě na tradici Kuksu, který je místem krásné architektury se slavnými sochami Matyáše Bernarda Brauna, ale centrem živé kultury a umění.

Folklor i Beatles

O víkendu budou mít návštěvníci možnost vyzkoušet si tvorbu vlastního obrazu pomocí nejstarší fotografické techniky modrotisku, v sobotu se k tomu bude konat ještě workshop akvarelu, z dalších akcí například Filharmoniště, což je vážná hudba i pro nejmenší děti. Vystoupí také folklorní soubor Kohoutek s národopisným pásmem inspirovaným barokem, Komorní orchestr UHK a Královéhradecké kvarteto: Beatles concerto grosso, což je koncert vážné hudby na motivy písní Beatles.

Pekarová povýšila Choustníkovo Hradiště. Městys se obává otevření dálnice

Barokní komplex v labském údolí v Kuksu začal stavět František Antonín Špork v roce 1692. Stavební činnost vyvrcholila kolem roku 1710. Z původního rozsáhlého lázeňského areálu se do dneška dochoval pouze špitál s kostelem Nejsvětější Trojice a kryptou. Zámek a některé další budovy vzaly za své při povodních a požáru. Světoznámá je sochařská výzdoba areálu od Matyáše Bernarda Brauna.

Když hrabě František Antonín Špork začal objevovat okolí zděděného hradišťského panství, dal nejprve roku 1690 vystavět osmiboký kostelík sv. Huberta ve (Starém) Plese. „Teprve o dva roky později se rozhodl využít silného pramene v labském údolí nedaleko Hradiště a pověstí o jeho léčivých účincích k plánování výstavby Lázní Kuks (Kuckus-Baad),“ přiblížil historii propagátor baroka a Šporkova kukského odkazu Stanislav Bohadlo.

FOTO: Temperamentní španělská sopranistka zpívala v kostele v Kuksu

Hrabě tehdy požádal tři pražské univerzitní lékaře a královského fyzika, aby „léčivost“ vody prozkoumali. „Výsledkem rozboru složení, tedy žádných fiktivních ‚zázračných‘ účinků, jak to donekonečna stále opakují různí píáristé, byl seriózní nález na úrovni tehdejší mineralogie a empirické lékařské praxe,“ popsal Bohadlo události, které stály na počátku proslulosti místa, jež se na začátku 18. století stalo kulturním centrem evropského významu. Špork dostal rukopis výsledků na pergamenu s pečetěmi všech čtyř učenců a následně vyšel popis kukského pramene německy i česky v roce 1696.

Místní obyvatelé se shodli, že prameny odnepaměti lákaly lidi z blízkého i dalekého okolí, a vedle svého zdání a zalíbení Lázeň sobě strojívali, a mnozí od rozličných nemocí uzdraveni bývali. A takový dobrý oučinky pak přitahovaly stále více zájemců o Kukusovou Studnici, jež leží v jednom nadmíru veselém háji nad řekou Labem proti polední straně a prejští se na třech místech, totiž od vejchodu, od půlnoci a od západu.

Počet lidí mířících do Kuksu narůstal a Špork nechal zaznít oba póly své povahy: na svou dobu silné sociální cítění a zároveň schopnosti dobrého a cílevědomého hospodáře.

FOTO: Kuks v obležení. Na Zahradnické trhy vyrazily davy lidí

Šporkovo nehmotné kulturní dědictví se už desítky let snaží propagovat Stanislav Bohadlo.

„Aktivita hraběte Františka Antonína Šporka (1662–1738) v Kuksu rezultovala v jedinečné kulturní, náboženské a tvůrčí klima, které v malé lokalitě soustředilo pozoruhodné hodnoty z oblasti urbanistiky, architektury, sochařství, malířství, grafiky, medailérství, literatury, umění knihy, lázeňství, myslivosti a také hudby. Mimo odborné kruhy je nedoceněná Šporkova zásluha na uvedení stabilní italské operní scény v Čechách, uvedení lesního rohu do Čech, vydání Božanova kancionálu Slavíček rajský a vztah hraběte k Johannu Sebastianu Bachovi a Antoniu Vivaldimu (1678–1741),“ vypočítával už v roce 1994 v plánech na Vivaldiho festival v Kuksu, který by posloužil v rámci komplexní revitalizace unikátního komplexu.

Tehdy se ještě nápad neujal, ale po osmi letech a pořízení stodoly, z níž se stala replika Šporkova Comoedien Hausu z roku 1702, mohl vzniknout festival Theatrum Kuks.

Kuks má bronzový model Braunova Betléma, k jeho výrobě pomohly drony