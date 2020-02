Eva Marková, spolumajitelka malého útulného penzionku uprostřed historického centra Hradce Králové, musela letos všechny zájemce o valentýnský pobyt odmítnout. Kvůli rekonstrukci části interiéru.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

“A je mi to opravdu líto, protože právě svátek Valentýna u nás bývá plný krásných zážitků a příjemných emocí, ze kterých pak ještě dlouho žijeme,” říká. Eva Marková totiž nejde cestou “kompletních balíčků”, ale sází na milá překvapení a zážitky. “Protože společné zážitky podle mě prospívají každému vztahu,” dodává. Navzdory všeobecně rozšířenému názoru, že 14. února, svátek svatého Valentýna, slaví jenom nejmladší a mladá generace, tvoří naprostou většinu valentýnských hostů v penzionu páry střední generace. “A byli u nás i manželé hluboce důchodového věku, krásná babička s dědečkem, kteří si svůj společný čas užívali s takovou láskou a vzájemnou vlídností, že na ně myslíme dodnes,” vzpomíná Eva Marková s tím, že pro ni to není překvapení: páry, které už na sebe mají čas, hledají nová města a místa, hledají způsob, jak si intenzivně užít společný čas - bez ohledu na to, jestli je zrovna Valentýna nebo ne.