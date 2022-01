V soutěži architektů se sešlo jedenáct návrhů. Veřejnost bude mít možnost si je prohlédnout na výstavě přímo v někdejší fabrice od 7. do 13. února. "Každý návrh, který přišel do architektonické soutěže, byl něčím výjimečný a odborná porota neměla rozhodování vůbec jednoduché. Věřím ale, že chystaná proměna areálu a jeho okolí se podaří k radosti Královédvoráků a ´Mayerka´ se stane oblíbeným místem k setkávání," uvedl starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím.

Vizualizace vítězné studie revitalizace bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem.Zdroj: Grimm Architekti

Návrh, který porotu nejvíce zaujal, zpracoval ateliér Grimm Architekti Žďár nad Sázavou. "Situace, kdy se řeší revitalizace průmyslového brownfieldu, který se současně nachází v samém centru města a v památkové zóně, je jedinečná. Byla to pro nás profesní výzva a jsme rádi, že porota vybrala náš návrh," řekl architekt Rudolf Grimm.

Vítězný návrh počítá s vybudováním víceúčelového sál pro kulturu a vzdělávání s kapacitou 500 sedících diváků při umístění pódia v sále a s kapacitou 700 diváků s podiem v prostoru backstage a možností jeho variabilního uspořádání. Obsahuje prostor pro zábavně naučné centrum, dětský zábavní park a loutkové divadlo s kapacitou 80 sedících diváků.

Návrh zachovává třípodlažní železobetonovou halu bývalé textilní továrny a k ní přiléhající dvoupodlažní vstupní objekt. Zachovává také stávající vjezd a výjezd do areálu z náměstí Republiky a Tylovy ulice a vytváří tak jejich pěší propojení, a tím i zachovává dopravní obslužnost sousedících objektů, které nejsou ve vlastnictví města.

Odborná porota v čele s předsedou, renomovaným architektem Ivanem Plickou, u vítězného návrhu ocenila zejména promyšlený koncept urbanistického řešení včetně návazností na přilehlá veřejná prostranství a jednoduché a přehledné uspořádání celého areálu kolem centrálního dvora.

Město letos uzavře smlouvu na zpracování projektové dokumentace. "Dojde k revizi a dopracování vítězného návrhu v rozsahu architektonicko-dispoziční studie stavby. Na tuto akci máme v letošním rozpočtu vyčleněno 5 milionů Kč," konstatoval starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím.

Předpokládané náklady na revitalizaci areálu se pohybují kolem 350 milionů korun.

Stavba Mayerovy továrny tiskárny látek začala v 70. letech 19. století, kdy ji nechal postavit továrník Jindřich Mayer. Během uplynulých téměř 150 let továrna několikrát změnila svého majitele a změnilo se i využití rozsáhlého areálu, který byl postupně přestavován a dostavován a díky tomu se proměnilo i okolí továrny. Ve 30. letech 20. století například sloužil "Tekstilní a krajinské výstavě", od 50. let v něm sídlila firma Strojtex, která zde hospodařila až do sametové revoluce, poté výrobní družstvo Vánočních ozdob. Město Dvůr Králové nad Labem vlastní areál, který tvoří pozemky o výměře zhruba 5,5 tisíce metrů čtverečních a několik objektů, od roku 2017.

