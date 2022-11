Desítky soustruhů, na kterých své mistrovství předváděli mistři oboru z celé země. Tak vypadalo sympozium, které do Hradce Králové přilákalo 55 řemeslníků. „Tak velké setkání se nikde nepořádá. Dělají se spíš jen malá. Chtěli jsme obsáhnout celou republiku, aby ty vyměňované poznatky byly co možná nejširší,“ vysvětlil rozsahem ojedinělou akci zástupce ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku Miroslav Kvasnička.

Pro řadu lidí je to hlavně koníček, kdy jim pod rukama vzniká ze dřeva něco krásného. V Hradci Králové se sešlo přes padesát dřevosoustružníků.Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

Ve školních dílnách hučí několik soustruhů. Řemeslníci se občas shluknou kolem některého ze strojů a pozorně sledují počínání kolegů a debatují třeba o zvoleném postupu. „Na tom soustružení je krásné to, že během chvilky máte z ničeho něco. Tento pán začal zhruba před deseti minutami a teď už má téměř hotový vyosený kalíšek,“ ukazuje Miroslav Kvasnička na zarostlého muže ve flanelové košili, který s chirurgickou přesností ubírá materiál na zakrouceném svícnu. Když svůj výtvor dodělá, kolegové mu uznale zatleskají a malý svícen pečlivě zkoumají.

Soustružnické sympozium v krajském městě předvedlo ukázky z celé České republiky

Starší kolegy při práci pozorně sleduje i student třetího ročníku zdejší průmyslovky. Jan Průša začínal soustružit už jako kluk: „Dostal jsem se k tomu přes tátu. Koukal jsem na něj, pak jsem sám dělal prstýnky a od páté třídy už dělám misky. Fascinující je, jak ubíráte materiál až vytvoříte něco krásného, co druhým dělá radost.“

Mezi soustruhy jsou vystavené nejrůznější misky, vázy, svícny, ale třeba i soustružená pera. Vše okukuje i Vojta Hurych. Truhlařil celý život a teď má právě dřevosoustružení jako koníčka. „Když vezmete špalek a dáte ho do soustruhu, tak z toho vždycky něco vyleze. Seženu zajímavý kus dřeva, chvíli ho převracím, z které strany se do něj dostanu a potom z toho vypadne třeba mísa,“ říká senior z Litomyšle.

Dřevosoustružení není jen pro profesionály. Přibývá kutilů, kteří si soustruh pořídí do své dílny. „Ti lidé si často potřebují odpočinout od práce. Je to určitý druh sociální a psychologické očisty realizovat se jinak než pouze na klávesnici počítače. Často se tomu věnují úředníci, programátoři a podobné profese, které potřebují i něco vytvářet rukama,“ myslí si Adam Florian, který přijel z Brněnska. Sám vyrábí a prodává potřeby pro dřevosoustružníky. Podle něj se dá soustruh pořídit od 10 tisíc korun: „Lidi to vidí třeba na sociálních sítích, líbí se jim to a chtějí to zkusit.“

Právě pro takové zájemce pořádá pravidelně na začátku letních prázdnin kurzy i hradecká umělecká průmyslovka. A pokračovat chce i v pořádání dřevosoustružnického sympozia.