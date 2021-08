Jeden z hlavních turistických cílů regionu, Lanová dráha Sněžka, citelně zdražila před hlavní sezonou jízdné pro prázdninové měsíce. Po nárůstu o třicet procent se jí svezlo v červenci 48 tisíc turistů, což je bezmála o osm tisíc méně než v loňském roce. Cesta z Pece pod Sněžkou na Sněžku a zpět nyní stojí 560 korun, v období od září do června klesne na 470 Kč.

Do Safari Parku Dvůr Králové přijelo v červenci na výlet 148 088 lidí. | Foto: Michal Fanta

Do zoo, na Sněžku, na Stezku korunami stromů nebo do nového větrného mlýna. Lidé se během prázdnin vydávají na atraktivní místa v Krkonoších nebo pod nimi. Jaký byl o ně zájem v červenci? Pozici nejvyhledávanějšího turistického cíle Královéhradeckého kraje potvrzuje i letos Safari Park Dvůr Králové, kam přijelo v červenci na výlet 148 088 návštěvníků. Je to o 4764 méně než loni. Od 12. dubna, kdy se otevřely brány safari parku po koronavirové uzávěře, navštívilo safari park celkem 281 430 lidí. Nyní tam vznikne dokonce očkovací místo (bez registrace), připravuje se v blízkosti safari kempu ve spolupráci s královédvorským zdravotnickým zařízením Vividus East.