Program sympozia sestává tradičně ze tří dnů naplněných exkurzemi do provozu firmy Granát, Turnov, a na těžbu českých granátů v Dolní Olešnici, do ateliéru Vratislava Karla Nováka a Ludmily Šikolové v Jablonci nad Nisou, do expozic a depozitáře tamějšího Muzea skla a bižuterie či do nové sklářské expozice Městského muzea v Železném Brodě nebo pěším výletem do Hruboskalského skalního města.

Od soboty 5. října pak budou výtvarníci společně tvořit ve zlatnické dílně v Kamenářském domě a při práci jistě stejně jako většina jejich předchůdců rádi začlení do nových šperků drahokamy vlastnoručně sesbírané během předchozích dní na lokálních nalezištích. Vybrané finální klenoty se po skončení setkání stanou součástí unikátní sbírky současného šperku Muzea Českého ráje v Turnově, která čítá již k sedmi stům položek a jejíž ukázka je od jara letošního roku k vidění v zrekonstruované stálé expozici.

Účastníci letošního sympozia se zdejšímu publiku představí hned ve středu 2. října na výstavě Symposion 2024 v prostorách muzejní Klenotnice, kde vystaví reprezentativní ukázku své dosavadní tvorby. V pátek 11. října pak tyto práce nahradí výsledky letošního šperkařského setkání, které budou vybrány pro muzejní sbírku. Ty bude možné obdivovat až do neděle 10. listopadu.