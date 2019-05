Na Labi ve Špindlerově Mlýně platil první stupeň povodňové pohotovosti. Na tamní přehradě Labská měla voda k večeru vystoupat až k přelivům. Kvůli opravě spodních výpustí totiž z krkonošské přehrady dočasně odtéká méně vody. Vytrvalý déšť má pokračovat, do čtvrtečního rána mělo v regionu podle předpovědi spadnout dalších 30 až 60 milimetrů.

Vzhledem k vydatnému dešti hydrometeorologové předpokládají dosažení 2. stupně povodňové aktivity na Metuji, Stěnavě, na Divoké Orlici nad vodní nádrži Pastviny, jejích přítocích pod vodní nádrží a horní Dědině. Voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny i přes komunikace. Lidé by se měli připravit na možnost vzniku povodně a vyvarovat se aktivit v bezprostřední blízkosti toků, nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst a omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.