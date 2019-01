Krkonoše - Příznivou zprávou těchto dnů je, že v Krkonoších roste počet otevřených lyžařských areálů. Mrazivé počasí dovoluje zasněžování, sněhová děla vyhlazují provozovatelům vrásky na čele.

SNĚHOVÁ DĚLA jsou vidět na všech krkonošských svazích. Bez nich by sezona nemohla být letos zahájena. | Foto: Jiří Novák

„Všude děla makají na plné obrátky, dnes už ve Špindlu otevřeli i Stoh," podotkl Martin Jandura ze Špindlerova Mlýna. Jeho slova potvrzují i zprávy ze Skiareálu: „Teploty se drží po nulou a sněží. Díky tuhým mrazům se svahy i dobře a rychle uměle zasněžují. Provozovatelé areálu jsou navíc nyní schopni s novými zasněžovacími sprchami zasypat sjezdovky v mnohem kratším čase. Plný provoz je na sjezdovkách na Horních Mísečkách. Ve Svatém Petru se jezdí na malém hanku černé sjezdovky a také na modré sjezdovce. V sobotu se otevřela červená sjezdovka na Medvědíně, v neděli pak medvědínský horní vlek ´hřiště´ , sjezdovka Hromovka a vlek Stoh," uvedla Martina Voráčková ze Skiareálu.

Také u sousedů v Herlíkovicích sněžná děla opět pracují naplno od brzkých ranních hodin 26. prosince. První lyžaři tak měli šanci včera brázdit svými prkénky sjezdovku LV Sever zvanou „pětistovka".

Ve Skiresortu Černá hora – Pec se o víkendu lyžovalo dokonce už na patnácti kilometrech sjezdových tratí.

První vleky se včera rozjely například také na Benecku. „Ještě před třemi dny tu byla zelená tráva, nevěřili jsme, že se nám to do konce roku vůbec podaří rozjet, teď už to přeci jen vypadá jako v zimě," poznamenal k situaci benecký starosta Jindřich Mejsnar. Lyžaři si už užívali sportování i v Pasekách nad Jizerou. V tamním areálu se dnes chystají pustit i lanovku.

Dneškem chtějí zahájit provoz také ve sportovním areálu Harrachov.V provozu bude zatím část kolem můstků. „Pak se soustředíme na zasněžování na Rýžovišti, máme před sebou ještě takových 110 dní zimní sezony, tak se na to musíme dobře připravit," poznamenal pro ČTK vedoucí areálu Milan Goč.

Pravdou však je, že ne všichni hosté mají v Krkonoších na Silvestra zájem o lyžování. „Řada z těch, kteří přijíždějí, se ptá na různá party, bary a nově otevřené restaurace a podniky," doplnil k tomu Martin Jandura ze Špindlerova Mlýna.