V pátek 3. května se uskutečnila pracovní cyklojízda Greenway Jizera, kterou připravilo Sdružení Český ráj ve spolupráci s městem Turnov a Libereckým krajem. Ve 12 hodin se v Líšném setkala asi dvacítka zástupců obcí a měst na trase, Libereckého kraje, Krajské správy silnic LK a dalších účastníků, které čekala trasa z Líšného přes Turnov do Svijan. Nechyběli ani hejtman Libereckého kraje Martin Půta, náměstek pro dopravu LK Jan Sviták, poslanec parlamentu Ondřej Lochman nebo cyklokoordinátorka Středočeského kraje pro GW Jizera.

Na úvod starosta Železného Brodu František Lufinka a vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje Martin Řehák informovali o průběhu výstavby nového úseku mezi Líšným a Železným Brodem. Zhruba 4 a půl kilometru dlouhý úsek odlehčí přetížené stezce mezi Turnovem a Maloskalskem. Bude se jednat o převážně tři metry širokou zpevněnou stezku s přírodním povrchem.

Stavba by měla být dokončena do konce roku 2024 s předpokládaným slavnostním otevřením na jaře 2025. Stavba je podpořena ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR, celkový rozpočet činí 94 milionů korun (vč. DPH). „V průběhu roku 2024 bude zahájena také stavba nové lávky přes Jizeru u tenisových kurtů, na kterou město Železný Brod získalo dotaci z IROP,“ doplnil Řehák. Celkové náklady na novou lávku činí zhruba 40 milionů korun.

Poté se účastníci cyklojízdy pod vedením starosty Turnova Tomáše Hockeho vydali z Líšného do Turnova po trase stezky vybudované v roce 2014. Zde od skončení pětileté udržitelnosti probíhá jednání s Libereckým krajem o možnostech vstupu kraje do vlastnictví či správy stezky, především vybudovaných mostů. Aktuálně je připraven návrh trojstranné smlouvy o výpůjčce mezi Sdružením Český ráj, Libereckým krajem a Krajskou správou silnic LK, jejímž předmětem je zajišťování oprav, rekonstrukcí součástí předmětu výpůjčky a mostních prohlídek. V plánu je údržba obou lávek včetně opravy mostovek, a dále oprava povrchu nájezdových ramp na železniční most v Rakousích (v první fázi na straně Rakous). První opravy proběhnou už v letošním roce.

O atraktivitě tohoto úseku vypovídá monitoring návštěvnosti ze sčítače instalovaného v blízkosti lávky na hranici Malé Skály a Rakous. V průběhu roku 2023 zde prošlo a projelo celkem 155 170 návštěvníků. Nejvyšší návštěvnost zaznamenal sčítač v roce 2020 s počtem převyšujícím 183 tisíc průjezdů / průchodů v obou směrech.

V roce 2023 získalo město Turnov stavební povolení na nové úseky stezky mezi Turnovem a Svijany. Na základě dohody mezi obcemi a Libereckým krajem podal kraj ještě v témže roce dvě žádosti o dotaci z IROP, ze kterých byla přiznána dotace na úsek z Turnova do Modřišic (k silnici Podháj – Přepeře). V letošním roce by mělo proběhnout výběrové řízení na dodavatele a v příštím roce začne stavba.

Předmětem jednání na závěr cyklojízdy byla mj. realizace a financování úseku Přepeře, jez – Všeň, Mokrý, na který dotace schválena nebyla. Jedním z výstupů je spolupráce obce Přepeře a Libereckého kraje na řešení tohoto úseku. V mezidobí se podařilo obci Příšovice zahájit výstavbu úseku mezi Písečáky a centrem obce, kde je již hotová část za pečovatelským domem.

Greenway Jizera jako značená nadregionální cyklotrasa č. 17 měří v celé své délce od osady Jizerka v Kořenově až na hranici Prahy v Horních Počernicích asi 170 km, z toho 80 km na území Libereckého kraje. Kromě výše uvedených částí se pracuje i na dalších úsecích. Na Jilemnicku - pod záštitou stejnojmenného svazku obcí - byla po dohodě obcí a Správy železnic podána žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na projektovou přípravu úseku Peřimov - Horní Sytová, která k připravované rekonstrukci železničního mostu v Horní Sytové dopracuje řešení pro cyklisty a pěší, které je nejen součástí projektu Greenway Jizera, ale také navazuje na záměr města Jilemnice a přilehlých obcí na cyklistické propojení Jizery a Labe. Na spolufinancování projektové přípravy byla získána podpora od Nadace Škoda Auto.

Už v loňském roce získalo město Rokytnice nad Jizerou dotaci na předprojektovou a projektovou přípravu úseku mezi Jabloncem nad Jizerou a Rokytnicí nad Jizerou.

Ve finální fázi projektové přípravy před podáním žádosti o území rozhodnutí je úsek Semily – Benešov u Semil, také podpořený z dotace z rozpočtu Libereckého kraje.

Projekt se rozvíjí také na území Středočeského kraje. V roce 2023 byly v Mnichově Hradišti a Mladé Boleslavi slavnostně otevřené dvě nové lávky přes Jizeru s navazujícími úseky cyklostezky. V Mnichově Hradišti je to lávka u Černé silnice s napojením na Klášter Hradiště nad Jizerou, v Mladé Boleslavi se jedná o nový most v lokalitě Krásné louky vybudovaný s podporou Nadace Škoda Auto.

V úseku Mnichovo Hradiště, jez Haškov – pískovna Veselá převzal Středočeský kraj investorství výstavby nového úseku cyklostezky (přes IPMH) přes areál bývalého LIAZu. Majetkové vypořádání a projektová příprava intenzivně probíhá v úseku Mnichovo Hradiště – Bakov nad Jizerou.

Koordinátorem projektu Greenway Jizera je Sdružení Český ráj, které spolupracuje s oběma kraji, městy a dalšími partnery na trase na základě uzavřené smlouvy o spolupráci na projektu ze září 2007.

I revize partnerství a vztahů z této smlouvy budou vzhledem k délce trvání smlouvy, vývoji projektu a změnám v působení některých partnerů předmětem dalších jednání.

