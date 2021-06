Svébytné umění? Nikoliv. Vandalové vyryli v Českém ráji do pískovce kosočtverec

Nenávratného poškození vyhlídky Františka Lance v Příhrazských skalách se dopustil neznámý vandal, který řádil v Českém ráji. Do pískovce vyryl kosočtverec. Vulgární symbol „zdobí“ vyhlídku krátce, jak dokládá rok starý snímek. „Je to poprvé, co je vyhlídka poničena takovým způsobem i rozsahem,“ zdůraznil kurátor mnichovohradišťského muzea Karel Hubač.

Trvale poškozená vyhlídka Františka Lance. | Foto: Český ráj - Klenot naší vlasti

Na poškození vyhlídky přišli muzejníci během přípravy článku, který se věnuje Františku Lancovi a jeho objevu skalní kaple, modlitebny s tesaným oltářem na Drábských světničkách. Když porovnali nynější stav vyhlídky se snímky z loňska, bylo jasné, že kosočtverec na skále přibyl v posledních měsících. Řádění vandalů se v minulosti nevyhnul ani skalní hrad Drábské světničky. „K objevu oltáře došlo před 100 lety a doslova obletěl tehdejší nejen archeologický svět a dostal se na přední strany novin. To, že z oltáře za pouhých 100 let zbylo už pouze torzo a kaple musela být zamřížována, je věc druhá," podotkl Hubač. „Hrad je součástí rozsáhlé nemovité kulturní památky a podle archeologů ho dlouhodobě a viditelně poškozují turisté i vandalové," sdělila Eva Jouklová, mluvčí Lesů ČR, jež jsou správcem objektu. Kvůli vandalům postupně zanikají výjimečné středověké relikty architektury v pískovcovém podloží. Aktuálně probíhají přípravy záchranných prací za účelem dalšího zpřístupnění. „Připravíme zadání projektové dokumentace na instalaci pochozích lávek a výšlapových schodišť a žebříků. Ty zamezí dalšímu poškozování památky. Čeká nás investice v řádu milionů," upřesnil ředitel Oblastního ředitelství Lesů ČR pro severní Čechy Pavel Rus. Termín prací ani otevření objektu nelze zatím odhadnout. Podle vedoucího CHKO Český ráj jsou exhibicionismus a neúcta hlavní dva motivy, které motivují spodinu společnosti ničit pískovcové skály v naší nejstarší chráněné krajinné oblasti. „Netuším, jestli prezentace takové zhovadilosti může někomu přinést popularitu na sociálních sítích, nicméně určité spektrum narušených lidí tomu „like" dát může," odsoudil podobné chování Jiří Klápště z CHKO. V nedávné minulosti museli řešit příspěvek na Instagramu, který popularizoval profil na této sociální síti, jehož název byl vyryt do skalního masivu v první zóně ochrany CHKO Český ráj nedaleko Branžeže.