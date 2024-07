„Na základě našich smluv na nové vlaky jsme letos slíbili rekordní výměnu starších vlaků za nové. I když se dodavatelé potýkají stále s některými problémy, tak jsme v prvním pololetí uvedli do provozu už 55 zcela nových jednotek a lokomotiv. V přepočtu na jednotlivá vozidla nebo články je to 119 kusů a představuje to více než 7 000 míst k sezení v nových, hlavně regionálních spojích,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah a doplňuje: „Dokončili jsme například výměnu elektrických vlaků v Olomouckém kraji a vyřadili tam padesát let stará Tornáda. Díky schválení RegioFoxů jsme mohli začít přebírat i nové motorové jednotky a vyřazovat motoráčky 810 z pravidelného provozu v dalších regionech, například v Pardubickém kraji, ale budeme je rušit i na zálohách, kdy zaskakují třeba za Regionovy a jiné typy motoráků.“

Při uvádění nových vlaků do provozu jsou pro České dráhy nejdůležitější bezpečnost, kvalita a plný komfort pro zákazníky a zaměstnance. Proto začalo například přebírání motorových jednotek RegioFox zhruba s ročním zpožděním až po jejich schválení Drážním úřadem. Znamená to také, že dopravce ani v budoucnosti nebude přebírat vozidla, u kterých se při přejímkách objeví větší nedostatky.

„Vedle regionálních vlaků měníme také lokomotivy a připravujeme se na zavádění ComfortJetů. Nové lokomotivy Siemens Vectron pronajaté od leasingové společnosti RSL nám na konci roku umožní nahradit řadu 151 na koridoru z Prahy do Ostravy a Žiliny a řada 380 skončí na trati Praha – Brno – Břeclav. Na těchto tratích bude povinný provoz pod dohledem ETCS. Starší lokomotivy budeme postupně vyřazovat z provozu a řadu 380 přesuneme na trať z Prahy na jih Čech,“ komentuje obnovu lokomotiv Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu

Do zkušebního provozu byl převzat také první ComfortJet, který je nasazen na trasu z Prahy do Bohumína. S ohledem na složitost a komplexnost celého vlaku, který je doslova prošpikovaný elektronikou, nyní probíhá jeho zkušební provoz a vylaďování všech funkcí těchto souprav včetně spolupráce s lokomotivami. Před tím, než se rozšíří jejich provoz o další soupravy a tratě, chce mít dopravce absolutní jistotu, že všechno funguje jak má a cestujícím nabídne plánovaný komfort a zaměstnancům kvalitní pracoviště.

České dráhy jsou největší osobní dopravce v Česku. Ročně vypraví zhruba 2,5 milionu vlaků, které ujedou více než 116 milionů kilometrů. Cestující s nimi ročně ujedou více než 8 miliard kilometrů. Provozují zhruba 2 000 hnacích vozidel a přes 1 600 osobních vozů.