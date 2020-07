Ze všech okresů se jich nejvíce vyskytuje na Hradecku - čtrnáct. Na Jičínsku je šest nemocných, na Náchodsku pět, na Rychnovsku čtyři, na Trutnovsku dva. V Česku je aktuálně nemocných 5172 lidí.

"Pozitivní na test je jeden z členů ošetřujícího personálu. V pondělí 27. července proběhne plošné testování klientů a zaměstnanců. Domov je uzavřen pro všechny návštěvy. Zaměstnanci používají ochranné pomůcky pro minimalizaci možného přenosu. Zařízení má v tuto chvíli dostatek ochranných prostředků," sdělil hejtman Jiří Štěpán.

„Z důvodu možného ohrožení klientů nákazou koronavirem je v Domově důchodců Černožice na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Hradec Králové s účinností od 25. července nařízena karanténa. Nemoc není prokázána u žádného z klientů. Jsme ve spojení s krajskou hygienickou stanicí a řídíme se jejich pokyny,“ uvedli zástupci Domova důchodců Černožicích na svém webu. V pondělí 27. července tam proběhne plošné testování klientů a zaměstnanců.

Hokejisté extraligového týmu Mountfield HK V uplynulých dnech absolvovali testy na přítomnost koronaviru v těle. Na základě rozhodnutí ředitele Krajské hygienické stanice a epidemiologů byli tři hráči Hradce Králové umístěni do karantény. Přípravu týmu na novou sezonu to však nenaruší. Ta by měla odstartovat v pondělí prvním společným tréninkem na ledě. „Případné další kroky bude vedení klubu i nadále konzultovat s příslušnými orgány,“ sdělil klub na webu.

Na zvýšený nárůst pozitivně testovaných osob okamžitě zareagoval Domov u Biřičky v Hradci Králové, který od neděle zakázal v domově pro seniory návštěvy. Na Jičínsku, Náchodsku, Trutnovsku a Rychnovsku se zatím žádný z domovů návštěvám neuzavírá. Zatím zde většinou stále platí objednávkový systém a zpřísněná hygienická pravidla včetně používání roušek.