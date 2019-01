Černý Důl - V Černém Dole nasněžilo nejvíce sněhu v celé republice. Bez šesti centimetrů to byl za dva dny jeden metr. Kam ale s ním? A kolik stojí jeho odklízení?

Sněhová nadílka v Černém Dole | Foto: DENÍK/Jan Braun

Nablýskaný mercedes ruského státního příslušníka zuřivě kličkuje černodolskými serpentinami a hledá místo k parkování. Holanďané si pomáhají lanem, aby vyjeli od chalupy. Další řidiči vyděšeně pátrají po svém autě. Spoustu z nich schovává sněhová nadílka pod svým závojem. Košťata a lopaty jsou v plné permanenci.

V obci se odklízí sníh prakticky nonstop. Za hluboké tmy se začíná i končí. Bez fungující techniky by se mohli jít v Černém Dole klouzat. Městys čítá k dnešnímu dni 695 obyvatel, ubytovacích zařízení je v něm 109!! I proto se všude intenzivně pracuje. Návštěvníkům Krkonoš je nutné poskytnout maximální servis. „Velikost prostoru, na kterém odklízíme sníh, je zhruba 15 kilometrů," říká tajemnice městyse Černý Důl Lucie Pieschelová. A není to rozhodně zadarmo. Při kalamitní situaci v roce 2012 stála zimní údržba 1 milion Kč.

Cena za sněhovou nadílku? Až milion korun

Ještě na Boží hod tady bylo přírodního sněhu sotva po kotníky. A teď? Přetékající sněhové hroudy všude, kam se podíváš. V Černém Dole neřeší nedostatek sněhu, ale jeho přebytek. Kam s ním?

„Na přilehlé plochy v blízkosti komunikací ve vlastnictví městyse, případně i do přírody, k potoku," odpovídá starosta Zdeněk Kraus. „Údržba je prováděna traktorem a závěsnou radlicí, přední a zadní. V případě větší sněhové vrstvy je provedeno její odstranění kolovým nakladačem a sněhovou frézou," upřesňuje tajemnice Lucie Pieschelová. Na zimní údržbu si obec najímá ještě externí firmu. „Ta disponuje rovněž traktorem s přední a zadní radlicí a smykem řízeným kolovým nakladačem. Technika vyjíždí na vybrané místní a účelové komunikace, jedná se zhruba o 15 kilometrů," doplňuje.

Kdy vyrazit do terénu, to už technici dokáží odhadnout sami a nemusí vyčkávat na povel z radnice. „Pracovníci jak technických služeb městyse, tak externí vypomáhající firmy, provádějí zimní údržbu komunikací řadu let, dalo by se říci, že pracují samostatně v souladu s plánem. Ve složitějších případech rozhoduje samozřejmě pan starosta," říká. Situace, jaká přišla v tomto týdnu, představuje vysoké časové vypětí. „Vezmeme-li v úvahu takové počasí, které nás zastihlo v předchozích dnech, kdy nepřetržitě sněžilo, byla služba pracovníků opravdu náročná. Situaci hodnotí i během noci a již ve tři hodiny ráno bývají v aktivní službě," vysvětluje. Zápas se sněhovým přívalem stojí obec nemalé prostředky. Při kalamitní situaci v roce 2012 se částka vyšplhala na milion. „Pro letošní zimní sezonu disponujeme v rozpočtu částkou 200 tisíc Kč," prozrazuje Lucie Pieschelová.