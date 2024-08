Investoři mají za sebou nejrušnější týden ve čtvrtletí, kdy vykázalo zisky více než 1000 veřejně obchodovaných společností a z toho 171 členů indexu S&P 500. Federální rezervní systém ponechal sazby na stejné úrovni, jeho předseda Jerome Powell se účastnil tiskové konference a nový příliv ekonomických údajů vyděsil investory. Recesní obavy se zmocnily sentimentu a akcie většiny společností se začaly ostře vyprodávat. Není troufalé říct, že portfolio většiny akciových investorů po celém světě nyní vykazují ztráty. I dnes ráno v předobchodní fázi hlavní americké indexy jsou ve velkém výprodeji, Nasdaq Composite byl až o 6 % níže, index S&P až o 3 % a Russell 2000 až o 4 % předtím, než začala pomalá obnova. Takové významné pohyby s futures hlavních amerických indexů jsou velmi vzácné.

Ekonomika se řítí do recese?

Největší zklamání přinesly ekonomické údaje ve 2. polovině minulého týdne, jež mohou naznačovat, že americký trh práce rapidně oslabuje. Míra nezaměstnanosti ve Spojených státech již 4. měsíc v řadě stoupá, z květnových 3,8 % tak vystoupala až na červencových 4,3 %. Trhy takový růst neočekávaly. Ačkoli samo o sobě to není nijak vysoká míra nezaměstnaných, co trhy znepokojuje je trend, nezaměstnanost totiž má tendenci pomalu stoupat těsně před začátkem recese a pak v recesi obyčejně parabolicky velmi rychle vystoupat do extrémních recesních hodnot. Náladě nepomohlo ani spuštění tzv. Sahmova pravidla, které praví, že recese přichází, pokud rozdíl tříměsíčního klouzavého průměru míry nezaměstnanosti a minima tohoto ukazatele za posledních dvanáct měsíců překročí hodnotu 0,5 %. V současnosti je hodnota ukazatele 0,53 %. Tento ukazatel v minulosti měl 100% úspěšnost v předvídání recese. Nutno ale poznamenat, že samotná tvůrkyně indexu, bývalá výzkumnice Fedu Claudia Sahm si myslí, že tentokrát tento indikátor nemusí být přesný kvůli neobvyklým charakteristikám trhu práce v důsledku pandemie a imigrace v USA.