/FOTO/ Zavřené hospody a restaurace se samozřejmě promítly i do produkce olivětínského pivovaru. Na pivovarském dvoře je klid a ticho občas přerušené jen klapotem čapích zobáků, kteří minulý týden přilétli ze zimoviště. Klid je i na provozech, neboť pivovar se nedobrovolně uložil k jarnímu spánku.

Přestože pivovar v Olivětíně momentálně zastavil produkci, pivovarská prodejna je stále otevřena. | Foto: Deník/ Jiří Řezník

„V současné době jsou prakticky všichni naši zaměstnanci doma a vyplácíme jim 60% mzdy. Dva až tři zaměstnanci ale střídavě do práce docházejí. Propouštět nikoho nechceme,“ říká jednatel pivovaru Jaroslav Nosek, a vysvětluje proč provoz musel zastavit. „Pokud jsme schopni generovat jen 10 procent nákladů a museli bychom zaplatit 100 procent na mzdách, odvodech a daních, tak to nemá smysl. Co se bavím s lidmi z naší branže, tak se obávám, že následky této nucené pauzy budou pro některé menší pivovary zřejmě likvidační,“ obává se pivovarník, který je zvědavý, jakým způsobem stát takto postiženým resortům pomůže.