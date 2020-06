„V souvislosti s koronavirovou krizí Komerční banka urychluje některé kroky původně plánované na pozdější období. V Královéhradeckém kraji ukončíme činnost poboček v Broumově, Hronově a Chlumci nad Cidlinou,“ uvedl mluvčí Komerční banky Michal Teubner, podle jehož slov si významná část klientů si v průběhu uplynulých dvou měsíců osvojila práci s on-line nástroji Komerční banky. Na konci března už byla zavřena pobočka v Červeném Kostelci.

Informaci o rušení pobočky nepotěšila hlavně klienty, ale radost z ní nemají například ani na hronovské radnici. „Je to rozhodnutí vedení nadnárodní společnosti, takže těžko s tím můžeme něco udělat, když se soukromý subjekt rozhodne. Zrušení pobočky bychom nezvrátili ani kdybychom je tam nechali zadarmo,“ říká s nadsázkou hronovský starosta Petr Koleta. "Je to ale škoda, pobočka sídlí na dobré adrese přímo na náměstí. Je pravda, že o uzavření uvažovali již delší dobu a Covid-19 jim to rozhodnutí ulehčil."

Nepříjemné rozhodnutí potkal i Broumov, který už v minulosti přišel o pobočku ČSOB. Teď došla řada i na Komerční banku, po níž zůstanou na konci letních prázdnin volné prostory v historické Staré radnici na Mírovém náměstí. "Je to čerstvá záležitost, zatím přemýšlíme nad využitím uvolněného prostoru. Pochopitelně nejlepší by bylo, kdyby o něj někdo projevil zájem a platil městu nájem, ale ta pravděpodobnost se zatím jeví jako malá," komentoval odchod KB z města starosta Broumova Jaroslav Bitnar.

Komerční banka bude disponovat do budoucna 241 pobočkami a tento stav by se neměl v nejbližší době měnit. „Očekáváme, že běžný servis bude většina klientů řešit prostřednictvím on-line nástrojů či vzdálené obsluhy. Proto významně investujeme do urychlení rozvoje digitalizace tak, aby většinu běžných bankovních činností bylo možné jednoduše a pohodlně vyřídit z pohodlí domova nebo odkudkoliv to pro klienta bude výhodné,“ vysvětluje strategii KB Michal Teuber s tím, že pobočky budou do budoucna sloužit především jako odborná poradenská centra se zaměřením na řešení životních situací našich klientů např. financování bydlení, spotřebitelské financování, spoření a investice, pojištění.

Jiří Řezník