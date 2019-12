Slepice nebo vejce? Hradec nebo Pardubice? V předvánočním čase jdou tyto věčné otázky a půtky stranou a řeší se důležitější otázka. Kdo má lepší bramborový salát? Deník nahlédl do kuchyní čtyř představitelů východočeských samospráv „rivalských“ krajů a nechal je lidem přiblížit, jaký je ten jejich „nej“ salát. V jednom případě však pohořel.

Brambory stačí

U primátora Hradce Králové Alexandra Hrabálka totiž tato tradiční pochoutka rozhodně prim nehraje. „Bramborový salát se v naší rodině nepřipravuje, jelikož ho sám moc nemusím. Zároveň se mnou ho neměly rády i mé děti, tudíž k vánočnímu kaprovi se u nás podávají obyčejně vařené brambory s máslem. Takže bramborový salát podle pana primátora, alespoň toho hradeckého a aktuálního, neexistuje,“ nechal nahlédnout pod sváteční pokličku Hrabálek.

Vrchní ochutnávač

To jeho pardubický kolega Martin Charvát si Vánoce bez salátu nedovede představit. Jeho přípravu však svěřuje své ženě a místo nože se raději chápe lžíce a role vrchního ochutnávače: „Co se vánoční kuchyně týká, je její jasnou královnou moje manželka. Při přípravě bramborového salátu ale vydatně pomáhám – ochutnáváním,“ uvedl Charvát a s uzarděním přiznal, že se své ženy musel zeptat, jaké vlastně ingredience do něj dává: „Teď už tedy vím, že děláme klasický bramborový salát, do kterého nedáváme mrkev ani jablka. Naopak dáváme okurky, hrášek, salám a důležitá je i poctivá majonéza, žádné náhražky. A nejlepší je druhý den, pěkně uleželý, když jsou všechny ingredience propojeny.“

Čechy mění za Vídeň

Bramborový salát nesmí chybět ani na stole královéhradeckého hejtmana Jiřího Štěpána. Ten, ač má rád klasickou českou verzi, přiznává, že letos dá přednost té rakouské. „Běžně u nás připravujeme „klasiku“ s bramborami, hráškem, kořenovou zeleninou včetně celeru, salámu a zakysanou smetanou s trochou láku z okurek. Letos ale doporučuji vídeňský salát,“ řekl Jiří Štěpán a nádavkem na něj dal recept: „Uvaříme brambory ve slupce, oloupeme a nakrájíme na plátky. Během toho připravíme zálivku. V silném hovězím vývaru svaříme ocet, hořčici, olej, cukr, sůl a pepř. Zálivkou přelijeme brambory, přidáme pokrájenou cibuli a opatrně promícháme. Můžeme podávat teplý, vlažný i studený.“

Ovocná polévka

Kapr s bramborovým salátem samozřejmě tradičně patří na štědrovečerní stůl v rodině pardubického hejtmana Martina Netolického.

Kromě salátu však má i rodina pardubického hejtmana jedno vánoční (ne)tradiční jídlo: „Žádnou rodinou recepturu na salát nemáme. Jediné co mne napadá je, že v našem salátu chybí salám nebo párek. Proti tomu máme jednu zajímavost v podobě studené ovocné polévky. Tu tradičně připravují moji rodiče, ale přiznám se, že na rozdíl od salátu a kapra nepatří tato polévka mezi mé favority.“