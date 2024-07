Čas letních prázdnin je časem dovolených a odpočinku. Ovšem ať už vyjedete s dětmi na krátké nebo dlouhé cesty autem, je třeba myslet na bezpečné cestování. A nejde pouze o znalost a dodržování předpisů, ale také o bezpečnost dětí ve voze. Pokud s nimi vyjíždíte za hranice České republiky, je třeba zjistit jaká pravidla v dané zemi pro přepravu dětí platí.

V zahraničí se pravidla liší a týká se to i Chorvatska, kam míří ročně tisíce Čechů. V Chorvatsku děti mladší 12 let nesmí sedět vedle řidiče na přední sedačce, výjimkou jsou děti do 2 let cestující ve vajíčku s vypnutým airbagem. Pro děti do pěti let je nutná autosedačka, dětem mezi pátým a dvanáctým rokem věku postačí bezpečnostní pásy a podsedák. K Jadranu míří lidé přes Slovinsko, kde dítě do 150 centimetrů, ať sedí vzadu nebo na místě vedle řidiče, musí použít buď dětský zádržný systém, nebo bezpečnostní pás přizpůsobený jeho výšce. Děti do věku tří let musí být usazeny vždy ve vhodné autosedačce. V Rakousku každé dítě do 14 let a menší než 150 cm musí být přepravováno ve vhodném zádržném systému, a to na předních i zadních sedačkách. Na bulharských silnicích děti mladší 12 let a menší než 150 cm nemohou cestovat ve voze na předním sedadle, mohou jet pouze vzadu. Děti do tří let musí děti jezdit v autosedačce, pro starší nejsou povinné, ale jsou doporučovány. U našich severních sousedů, v Polsku, děti do 12 let věku a menší než 150 cm musí být převáženy pouze ve schváleném dětském zádržném systému. Tolik jen nepatrný výčet pravidel některých evropských zemích pro přepravu dětí ve voze.

Neméně důležitou součástí bezpečné a klidné jízdy s dětmi je i příprava na samotnou cestu. „Je nutné dobře zvolit čas odjezdu a zvážit, jestli pojedeme s dětmi přes den či noc. Na to by se řidiči měli připravit zodpovědně, jelikož řízení ve tmě a v noci je výrazně náročnější než řízení auta během dne. Je třeba být připravený také na dlouhou jízdu,“ upozorňuje ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák. Nevyplatí se podceňovat ani balení zavazadel. Rodiče by měli myslet na to, aby měli věci potřebné na cestu pro dítě k ruce. Když budou cestovat s miminkem, obnáší to veškeré náležitosti od přebalování přes krmení až k hraní.

Nutné je při plánování cesty myslet na dostatečné množství přestávek, nejen na protažení, ale i občerstvení. „Ať už to má být kukuřičná křupka, rohlík nebo řízek, jídlo za jízdy v dětské autosedačce nese jistá rizika. U mladších dětí obzvlášť. Dítěti může sousto zaskočit, může se začít dusit a pak už se hraje o vteřiny, jestli stihneme včas bezpečně zastavit vozidlo, vyndat dítě ze sedačky a poskytnout mu první pomoc,“ varuje Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti a dodává: „Zdravá svačinky je na cestu jistě důležitá, ale doporučujeme plánovat cestu předem tak, abychom s dětmi mohli zastavit na bezpečných místech – odpočívadlech či čerpacích stanicích, ideálně tam kde jsou i hřiště, ať se všichni v klidu nají, napijí a protáhnou.“

Není radno podceňovat během jízdy autem zabavení dětí, obzvlášť pokud je to cesta na více hodin. Někteří rodiče volí třeba pohádku puštěnou na tabletu nebo telefonu. Nicméně z hlediska bezpečnosti to není vhodná varianta. Tedy pokud nebude zařízení v certifikovaném držáku tabletu či telefonu. Pořídit se dají i varianty pro protisměrné cestování. „Nákup těchto doplňků směřujte do specializovaných prodejen s dětskými autosedačkami nebo prodejen s autodíly,“ doporučuje Novotná.

Pokud se rozhodnete vzít na cestu hračky, pak volte měkké, jako třeba plyšáky, plyšové smyslové knížečky s různými zvuky, ale určitě nic ostrého a tvrdého. Tyto předměty při nehodách násobí svoji váhu a ohrožují všechny pasažéry. Pastelky, tablety v rukou nebo dřevěné activityboard nejsou proto vhodnou zábavou na jízdu. A vůbec nejlepší zábavou je společně strávený čas rodiny. Povídejte si, zahrajte si společně nejsou hru. Ovšem nepočítejte, že to bude Člověče nezlob se. Ideální jsou ty verbální, jako je třeba slovní fotbal, který řidiče příliš nerozptýlí.

A nezapomeňte, ať už pojedete k prarodičům do vedlejší vesnice nebo na dalekou dovolenou, nikdy nenechávejte děti ani psi bez dozoru zavřené v autě. Vysokých teplot dosáhne vnitřní prostor vozidla během krátké doby. A pokud jsou děti v autosedačkách náchylné na vyšší pocení, lze bezpečně řešit merino oblečením nebo například letním potahem autosedačky, který absorbuje a reguluje vlhkost, takže i za horkých dnů vaše dítě zůstane suché a v chládku.

V České republice platí povinnost připoutání dětí menších 150 cm nebo lehčích než 36 kg v adekvátním zádržném systému (autosedačce). Podle výšky a postavy dítěte, dále i dle vozidla, je nutné vybrat správnou autosedačku. Vše začíná u takzvaných „vajíček“ pro nejmenší, která se vždy umísťují proti směru jízdy. V těchto autosedačkách by měly děti vydržet co nejdéle, dokud nepřeroste hlavička horní hranu sedačky, případně výška dítěte nepřekročí hranici udanou výrobcem. Po autosedačkách pro kojence následují ty pro děti ve věku cca od 1,5 - 2 až do 5 let, tzv. pokračovací autosedačky. I v této kategorii je vhodné z hlediska bezpečnosti umístění autosedačky proti směru jízdy. Pro děti nejstarší je vhodné zůstat stále v sedačkách se zádovou a hlavovou opěrkou, „podsedáky“ nezajišťují dostatečné bezpečí.

„Pokud autosedačku umístíme na místo spolujezdce, musí být deaktivován airbag,“ upozorňuje Markéta Novotná a pokračuje: „Pokud je už dítě větší a je v autosedačce umístěné ve směru jízdy, zůstává airbag zapnutý, ale je nutné posunout sedačku tak, aby byl dostatečný prostor mezi dítětem a palubní deskou odkud airbag vystřelí.“