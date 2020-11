Začátek plošného testování v domovech pro seniory, léčeben dlouhodobě nemocných a dalších zařízení sociální péče začal chaosem. První antigenní test by měli klienti i zaměstnanci absolvovat nejpozději do příštího pondělí. Jenže domovy na testy čekají marně.

Mobilní odběrový tým HZS Královéhradeckého kraje funguje pár dní a už odebral desítky vzorků na COVID-19 | Foto: Deník / Michal Fanta

Jak to bude vypadat s celoplošným testováním nemají proto jasno ani v Hospici Anežky České v Červeném Kostelci, který pečuje o nevyléčitelně nemocné . „Pravděpodobně se nás to také bude týkat, ale chybí nám informace. Aktuálně to řešíme, protože je kolem toho nařízení celá řada nejasností,“ říká ředitel hospice Miroslav Wajsar.