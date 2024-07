Plné hotely a penziony a také lepší tržby pro obchody, restaurace a bistra. Loni na festival Benátská! s Impulsem dorazilo do libereckého Vesce 35 tisíc lidí a letos se očekává obdobný počet. Část z nich utratí své peníze v krajském městě, což ocení především lokální podnikatelé.

Zájem mají návštěvníci Benátské o hotely i další ubytování

Zájem je především o ubytovací služby. Například Hotel Babylon patří k dlouholetým partnerům festivalu a poskytuje hlavně ubytování pro organizační tým a vystupujícím interpretům. Zvýšený zájem o ubytování eviduje i síť hotelů Pytloun. „V době konání festivalu jsme zaznamenali větší zájem o ubytování ve všech našich libereckých hotelech. Zájem je konstantní,“ informovala ředitelka Revenue & Ecommerce Pytloun Hotels Daniela Vykoupilová.

Ne všichni využívají klasické hotely či penziony. Někteří návštěvníci bydlí u přátel, jiní tráví čas mezi koncerty ve stanovém městečku umístěném v bezprostřední blízkosti areálu festivalu. Pro pohodlí návštěvníků je během festivalu v provozu vláček mezi centrálním parkovištěm a stanovým městečkem. Kemp je oplocen a vybaven velkokapacitním stanem s občerstvením a ToiToi záchody. Jiní využili i další možnosti. „Vzal jsem si v práci volno a spolu s kamarády jsme si pronajali byt přes webovou službu Airbnb. Vyšlo to levněji než hotel a přes den máme kde složit hlavy,“ podotkl třiatřicetiletý Honza V. z Prahy.

Dopravu účastníků festivalu bude tradičně zajišťovat Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ), který oživí speciální linku s označením 41 BENÁTSKÁ!. Poprvé vyjede ve čtvrtek 25. července a její provoz bude ukončen v neděli 28. července. Linka bude provozována podle zvláštního jízdního řádu, který vzniká na základě požadavků pořadatele akce. Začíná hodinu před začátkem programu, kyvadlově pokračuje po celý den a končí hodinu po ukončení programu daného dne.

„Vedena bude ze zastávky Rybníček v ulici Tatranská směrem k hlavnímu vlakovému nádraží, zde je zastávka linky č. 41 speciálně označena. Na základě požadavků z minulých ročníků, se bude nově zastavovat i na zastávce MHD Mařanova ve Vesci, u křižovatky s ulicí Hodkovická, kde je zastávka společná s dalšími linkami MHD č. 13, 24, 26, dále již pokračuje bez zastavení až do Sportovního areálu Vesec. V opačném směru pojedou autobusy po stejné trase,“ podotkla mluvčí DPMLJ Martina Poršová.

Zajištění plynulé městské dopravy v průběhu festivalu není jednoduché. Pro vedení dopravního podniku to znamená nasadit do služeb v době dovolených navíc 19 řidičů, navýšit vypravenost provozu o 12 autobusů, posílit služby dispečerů a zřídit mobilní dispečerské pracoviště v areálu festivalu. Flotilu vozidel budou tvořit z velké části z kapacitních důvodů nové kloubové autobusy DPMLJ.

„Děkujeme už nyní všem řidičům a brigádníkům na linkách MHD a našim zaměstnancům na různých profesních pozicích za ochotu pomoci se zajištěním dopravy. V Liberci se očekává mnohatisícová návštěvnost spojená s letošním jubilejním ročníkem největší hudební události Libereckého kraje, kterou bezesporu festival Benátská je“, zdůraznil předseda představenstva DPMLJ Michal Zdeněk.

Někteří návštěvníci Benátské využijí spíš taxi služby

Řada návštěvníků se spoléhá i na místní taxislužby. Mezi ně patří například Star Taxi Liberec, který během akce obsluhuje i standardně ve městě Liberci. Během festivalu eviduje zvýšený zájem ze strany zákazníků o své služby i platforma Bolt.

Podle mluvčího Jana Huka nemohou partnerským řidičům určovat, kdy a kde by měli jezdit, to je plně v jejich gesci. „Samozřejmě jim ale doporučujeme akce, u kterých očekáváme zvýšenou poptávku a nabízíme bonusy, které si během festivalu mohou takzvaně vyjezdit. Obecně lze říci, že pokrytí Liberce je z hlediska počtu řidičů na velice dobré úrovni, proto by neměl být s komfortním pokrytím objednávek během konání festivalu problém,“ sdělil.

Nárůst jíst v řádu několika desítek procent očekává i liberecký taxikář Tomáš. Ten s návštěvníky festivalu nemá žádnou špatnou zkušenost. „Samozřejmě jsou většinou společensky unavení, ale asi i díky atmosféře z festivalu jsou přátelští a nedělají žádné problémy,“ dodal s tím, že po Silvestru a vánočních svátcích jde o třetí nejvýdělečnější období roku.