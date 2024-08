Bankovní rada České národní banky rozhodla o snížení úrokových sazeb. Podle očekávání klesla základní úroková sazba o 0,25 procentního bodu na 4,50 procenta. Ve stejném rozsahu klesla i diskontní sazba na 3,50 procenta a lombardní sazba na 5,50 procenta.

Nižší úrokové sazby v ekonomice by měly zlepšit podmínky při poskytování úvěrů. Toho mohou využít firmy, které se dnes potýkají s vysokými úrokovými náklady. Ve svém důsledku by to mělo snížit obavy firem z rozjíždění nových projektů, což podpoří investiční aktivitu.

Snižování úrokových sazeb se postupně bude přenášet i na spotřebitelské úvěry. To v kombinaci s poklesem úročení na spořících účtech a termínovaných vkladech může podpořit spotřebu domácností. Rovněž vznikne tlak na další snižování úrokových sazeb na hypotečních úvěrech. To by mělo navýšit poptávku po hypotékách, což se ve svém důsledku odrazí v růstu cen nemovitostí.